ЕК похвали Румъния: Мерките й срещу свръхдефицита са ефективни

В сряда Европейската комисия прие Пролетния пакет за европейския семестър за 2026 г., в който се посочва, че Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Унгария, Италия, Полша, Румъния и Словакия са предприели ефективни действия за коригиране на прекомерните си дефицити и следователно не са необходими по-нататъшни действия съгласно процедурата при прекомерен дефицит на този етап, предаде румънската информационна агенция Agerpres, позовавайки се на информация от Европейската комисия.

За държавите членки, които се възползват от седемгодишен период на бюджетна корекция вместо четиригодишен в контекста на своите средносрочни планове (Белгия, Германия, Испания, Франция, Италия, Австрия, Румъния и Финландия), Комисията е оценила и изпълнението на ключовите етапи от ангажиментите за реформи и инвестиции, залегнали в основата на удължаването, като е взела предвид информацията, предоставена в годишните доклади за напредъка.

Като цяло Комисията счита, че всички засегнати държави членки са изпълнили задоволително ангажиментите си. ОЩЕ: България да бъде поставена в процедура по свръхдефицит: Препоръката на ЕК е факт, на ход е Съветът на ЕС

Прекомерните дисбаланси

Европейската комисия също така оцени наличието на макроикономически дисбаланси за седемте държави членки, избрани за задълбочени прегледи в Доклада за механизма за предупреждение за 2026 г. Според Брюксел през последната година уязвимостите са се развили по различен начин в различните държави членки и са намалели в няколко случая, докато несигурността напоследък се е увеличила. Смята се, че Гърция, Нидерландия и Швеция вече не изпитват дисбаланси, тъй като техните макроикономически уязвимости са намалели през годините. Италия, Унгария и Словакия продължават да изпитват дисбаланси, тъй като техните уязвимости остават значителни, докато Румъния продължава да изпитва прекомерни дисбаланси, тъй като нейните уязвимости остават сериозни.

Съвети за засилване на конкурентоспособност

За да се засили конкурентоспособността на ЕС, Пролетният пакет призовава държавите членки да предприемат политически мерки в следните области: осигуряване на устойчивост на публичните финанси и поддържане на макроикономическа стабилност; преодоляване на иновационната разлика и стимулиране на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност; намаляване на бариерите в единния пазар, намаляване на свръхрегулирането, укрепване на върховенството на закона и осигуряване на ефективна институционална рамка; опростяване на регулаторните рамки и намаляване на административната тежест; ускоряване на прехода към достъпна чиста енергия; насърчаване на спестяванията в допълнителните пенсионни системи и подобряване на достъпа до финансиране на иновации; предоставяне на прости и цифрови обществени услуги и насърчаване на цифровата трансформация; насърчаване на качествени работни места, подобряване на справедливостта на пазарите на труда и инвестиране в човешки капитал, съчетаване на образованието, обучението и уменията с нуждите на пазара на труда; борба с бедността, подобряване на социалната закрила и повишаване на достъпа до здравеопазване и дългосрочни грижи и тяхната достъпност. ОШЕ: След дълго и скъпо парти: Гълъб Донев отвори чекмеджетата и показа откъде идва дефицитът