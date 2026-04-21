Счетоводител в благоевградска болница източил от нея 230 000 лева

Мащабна схема за източване на болница в Благоевград разкриха органите на реда. Става въпрос за фрапиращ случай на главен счетоводител, който е присвоил над 230 000 лева от лечебното заведение.

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу Г.К., привлечен в качеството на обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери. Мъжът е заемал длъжностите "ръководител финансов отдел" и "главен счетоводител" в лечебното заведение, по силата на трудов договор и допълнително споразумение към него, сключени с директора на болница в гр. Благоевград.

За период от 3 години - от 2019 г. до 2021 г. той присвоил сума в общ размер от 232 701,26 лева, собственост на болничното заведение, връчени му да ги пази и управлява.

С парите на болницата мъжът си плащал кредита

Присвояването на парите е извършвано чрез неправомерно нареждане на суми по електронен път от банковата сметка на лечебното заведение към сметката на Взаимно спомагателна каса на болницата и последващото им теглене на каса.

За тази цел главният счетоводител съставял преводни нареждания с основания "членски внос и заеми", а счетоводно в програмата осчетоводял паричните средства като плащане на задължения към различни доставчици и разходи. Действайки по този начин, той прикривал неправомерното прехвърляне и теглене на паричните суми.

Имало случаи, в които счетоводителят не заприходявал към активите на болницата получените и платени вещи от различни доставчици (медикаменти, медицински консумативи, телевизор), неправомерно нареждал средства от банковата сметка на дружеството на физическо лице за погасяване на свой личен заем и не представял разходно-оправдателни документи за получен служебен аванс.

Заради измамите на служителя били засегнати доставчиците на болницата. Това станало заради отклоняването на средствата, които следвало да се заплащат по договорите. Това довело до натрупване на лихви и неустойки към тях за сумата от 82 630,79 лева.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.