Балкански анализатор: Вучич чака възможност да завземе Северно Косово

Сърбия под ръководството на Александър Вучич чака геополитическа възможност, в която да завземе поне Северно Косово, заяви американският професор и експерт по Балканите Даниел Сървър в интервю за A2CNN, предаде македонската телевизия 21. Според него Сърбия изпълнява целите на своя "Сръбски свят" и никой не чака косоварите да се раздвижат.

Той обърна внимание, че Косово няма редовно правителство, а то трябва лобира за присъединяване към НАТО възможно най-скоро като добре квалифицирана армия. "Това става ли днес? Трудно е да се каже, че НАТО ще приеме нов член без стабилно правителство“, каза Сървър.

Решението е членство в НАТО

Според него членството на Косово в НАТО ще реши много проблеми. Той е на мнение, че Албания, като страна-членка на НАТО, може да играе по-голяма роля в гарантирането на сигурността на Косово.

"Бих искал да видя повече американски войски в Косово и те да останат, но не бих се изненадал, ако има изтегляне. Трябва да свикнеш да живееш с този факт. Може би знаете, че Албания, като член на НАТО, може да изпрати повече войски в Косово и да пази съседа си. Членството в НАТО и ЕС е важно за Косово. Членството в НАТО ще реши много проблеми", смята той. ОЩЕ: Ново напрежение между Косово и Сърбия: Причината е табела на кирилица