Ники Илиев е режисьор на новия български драмеди сериал "Летище"

Започнаха снимките на новия български игрален сериал "Летище". 12-серийната драмеди поредица ще отведе зрителите зад кулисите на един от най-динамичните и непредвидими светове – този на авиацията. Продуценти на "Летище" са Falconwing Studio и Българската национална телевизия.

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Под мотото "Когато правилото не помага, остава само правилното", сериалът ще разкаже истории за хората, които всеки ден поддържат ритъма на едно натоварено летище. В свят на строги правила, безупречни процедури и ясна йерархия, героите ще се изправят пред ситуации от ежедневието, които са непредвидими, понякога абсурдно комични, и където човешкият фактор променя всичко. Между напрежението, отговорността и неочакваните обрати, те ще откриват, че понякога най-важните решения не се намират в правилниците.

Операторът Борис Славков по време на снимките на "Летище", снимка: Данил Кираджиев

В главните роли зрителите ще видят Павел Иванов, Филип Буков, Радина Шутова и Евелина Бибова. Режисьор и оператор на този снимачен етап са Ники Илиев и Борис Славков, а сценарият е дело на Александър Чобанов и екип.

Снимките вече текат с пълна сила във Варна и ще продължат през цялата година на емблематични локации, свързани със света на авиацията у нас. Премиерата предстои през 2027 г. в ефира на БНТ.

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