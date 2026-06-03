"Габровски октопод": Действа ли мрежа от интереси срещу граждани и фирми?

Преплитане между линиите на местна власт, национална политика, съдебна система, адвокатска среда и кадастър, с повдигане на сериозни въпроси за безпристрастността и обществения интерес – такава изглежда картината в Габрово, където общината води редица дела срещу граждани и фирми или се защитава по дела срещу свои актове. Знаков е случаят с кожарската фабрика на ул. "Орловска" 154, където страна са кметицата на града Таня Христова и брат ѝ Димитър Баджаров. От документи, с които Actualno.com се сдоби, силно впечатление прави, че Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която разполага със собствен бюджет и юристи, през годините е възлагала външно правно обслужване на адвокатски дружества, включително за службата в Габрово. Това повдига въпроса защо държавна структура, която плаща заплата на юристи, дава допълнителни пари за външни адвокати, и по какви преписки са работили те.

Снимка: сграда с декларирана съсобственост на Таня Христова на ул. "Орловска" 154, Actualno.com

Сред изпълнителите по една от тези линии е местното адвокатско дружество „Проданов-Цачева-Арабаджиев-Миланов“. Част от адвокатите около дружеството имат история в местната правна, административна и политическа среда. Един от съдружниците – Добромир Проданов – е адвокат и важна политическа фигура в местната структура на ГЕРБ. Той е общински ръководител на партията в Габрово, народен представител в 43-тото Народно събрание и два мандата общински съветник (от 2007 до 2014 г.), показва справка в сайта на общината. Във визитката му там се потвърждава, че той е съдружник в горепосоченото адвокатско дружество.

През есента на 2023 г. Таня Христова се яви за четвърти пореден път като кандидат за кмет от ГЕРБ. За разлика от предишните случаи – 2011, 2015 и 2019 – не бе избрана на първи тур, но спечели на втори с 66,58% подкрепа пред кандидата на „Възраждане“ Даниел Петров (28.86%).

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В Габрово въпросът с делата на общината е особено чувствителен. Напоследък фокусът е върху казуса с най-старата кожарска фабрика в България, която в момента е работещо предприятие в текстилната индустрия. Собствеността върху нея е обект на спор, в който личен интерес има кметицата Христова. Този интерес е заявен пред районния съд в Габрово от Христова, брат ѝ Димитър Баджаров и майка им Теменужка Баджарова. Налице е въпросът дали градоначалникът използва влиянието на позицията си, за да спечели делото.

За имота се водят две дела – 104/2026 в Габровския окръжен съд и 1/2026 в Габровския районен съд. С първото дело, пред съдия Диян Атанасов, компаниите "Чинков пропърти" ЕАД и "Гилини" ООД претендират, че имат право на собственост на 100% върху имота. Те са представили документи за това – нотариален акт, договор за покупко-продажба, но освен това и претендират за право на собственост по давност, защото стопанисват имота вече над 10 години. Във второто дело, пред съдия Боян Косев, габровската кметица Таня Христова с брат си Димитър и майка им Теменужка искат от съда да им признае право на собственост от 0,6613% върху идеални части от всички сгради в имота.

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Снимка: Таня Христов, БГНЕС

В края на май ви съобщихме, отново на база на получени документи, че се създава впечатление как ако първото дело – т.е. основното – отиде в полза на Таня Христова и семейството ѝ, то трудно ще има път за обжалване. Причината е, че второто дело ще върви до последна инстанция в Габрово. Чак след това Върховният касационен съд (ВКС) би решавал казуса, но само 5% от делата, които стигат до ВКС, биват допускани за разглеждане. А в първото дело съдия Диян Атанасов не признава правен интерес на ищеца "Чинков пропърти", като прекратява делото въпреки заявеното давностно владение. Прекратява делото и за другия ищец - "Гилини", като го препраща на Райония съд с цел делото да не излезе от контрола на габровските съдилища. Защитата се аргументира с решение на ВКС, че дори ако съд реши, че ищец по имотен спор няма правен интерес, съдът трябва да даде срок на ищеца да изложи фактически твърдения дали има интерес, което в този случай не е станало.

Вече има окончателно съдебно решение, с което е отменена заповед на зам.-кметицата на Габрово Мария Йозова – с въпросната заповед тя иска "Чинков пропърти" да премахне "незаконен строеж". Незаконният строеж всъщност е основен ремонт на промишлените сгради в имота. И въпреки съдебното решение, на 27 ноември 2025 година Йозова пак издава по същество същата заповед – за установяване на незаконен строеж, като и в двата случая сигналите са от Таня Христова (по същество началник на Йозова, защото Христова е кметица), Димитър Баджаров и Теменужка Баджарова. При окончателно установяване на правото на собственост по иска по гр.д.1/2026 на РС Габрово, владението на сграда 4 и другите страни в имота няма да е "Чинков пропъти" и "Гилини", а ще мине в ръцете на семейството на Христова за съответните идеални части. Това е ключово, защото през сграда 4 минава достъпът и до другите сгради в имота: Присвояваш вратата и хубавият имот е твой: Така ли прави кметицата на Габрово?

Така на преден план излиза темата за защитаващите се пред съда със свои средства граждани и фирми, изправени срещу общинска машина с публичен бюджет.

Линията с кадастъра

АД „Проданов–Цачева–Арабаджиев–Миланов“ е действащо адвокатско дружество към Адвокатска колегия – Габрово. В регистъра са посочени като представляващи Йоана Цачева-Кашавелова, Марин Арабаджиев и Николай Миланов, представляващи „заедно и поотделно“. Седалището е в Габрово, ул. „Успех“ № 1, ет. 4, а друг адрес е ул. „Цар Калоян“ № 17, партер.

Като съдружници са посочени Добромир Проданов (представителят на ГЕРБ в ОбС), Йоана Цачева-Кашавелова, Марин Арабаджиев и Николай Миланов. В отворената част на регистъра се вижда, че дружеството е вписано първоначално на 18 август 2006 г.

Снимка: сграда с декларирана съсобственост на Таня Христова на ул. "Орловска" 154, Actualno.com

АД „Проданов–Цачева–Арабаджиев–Миланов“ е избрано от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по договор ДД-152/03.12.2019 г. за правни услуги за Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, СГКК – Габрово, СГКК – Разград, СГКК – Русе и СГКК – Търговище. Договорът е за правни консултации, устни и писмени становища по действия, бездействия и актове на началниците и служителите на СГКК, свързани с Кадастралната карта, кадастралните регистри и административните услуги.

Цената по договора е 164 640 лв. без ДДС, съответно 197 568 лв. с ДДС, при единична часова ставка 70 лв. без ДДС за всяка СГКК по позицията, става ясно от официалния документ, с който Actualno.com се запозна. Така кадастърът плаща за срок от една година на външни адвокати по обособена позиция № 2 – точно тази, включваща Габрово. Откритата процедура по възлагане на обществената поръчка от страна на АГКК е общо по 6 позиции – за различни районни служби. АД „Проданов–Цачева–Арабаджиев–Миланов“ е дружеството, класирано на първо място по обособена позиция №2.

Това не е единственият договор – публични данни сочат, че едногодишни контракти между АГКК и адвокатското дружество са подписвани за още три години: 2021 – за 230 040 лева без ДДС; 2022 – за 178 843,20 лв. без ДДС; 2023 – за 159 048 лв. без ДДС.

Съдружникът в адвокатската кантора Марин Арабаджиев пък представлява фирма „Джи Пласт“ ООД по договор с община Габрово, става ясно от документ в сайта на общината – т.е. защитава частен инвеститор в споразумение с местната власт. Договор № 419-ИЕ-20/14.05.2020 е свързан с инвестиционен ангажимент на дружеството за изграждане на публична инфраструктура – разширение на водопроводната мрежа в града. Споразумението по-късно е удължено. Срещу името на Арабаджиев е отбелязано, че е част от Адвокатска колегия – Габрово, което потвърждава, че става дума именно за съдружникът в „Проданов–Цачева–Арабаджиев–Миланов“.

Името на Николай Миланов, което съвпада с това на друг от съдружниците в адвокатското дружество, се появява в съдебни документи като адвокат по наказателни дела и като участник в комисии в публични/лечебни структури.

Интересна е хронологията, свързана с „Проданов–Цачева–Арабаджиев–Миланов“. То първоначално носи името „Каменов – Проданов – Цачева“, след което се разширява и развива в ново, но запазва същия личен номер на регистрация в Габровската адвокатска колегия (вижте тук и тук). Адресът на старото дружество е ул. „Скобелевска“ №28А, ет.3, ап.17. Това е същият адрес, на който е вписан адвокат Светлин Каменов – телефонният номер също съвпада.

Снимка: комплекс на кожарската фабрика в Габрово, Actualno.com

Каменов от Габровската адвокатска колегия е бил втори в листата на „Изправи се БГ! Ние идваме“ в 7 МИР – Габрово като кандидат за народен представител на изборите през есента на 2021 г. Сега той е управител на адвокатско дружество „Каменов и Димов“ – Габрово.

Любопитна е връзката на „Каменов – Проданов – Цачева“ с адвокат Светлозар Рачев – телефонният номер, с който е вписан, е същият като на адвокатското дружество. Рачев излиза от адвокатурата на 31.12.2006 г. и от 03.01.2007 г. става председател на Административен съд – Габрово. Бил е председател в продължение на два мандата. След 2017 г. остава съдия в същия съд, през 2019 е изпълняващ функциите председател, а през 2024 г. е повишен във Върховния административен съд (ВАС). Единният портал за електронно правосъдие показва, че той е съдия докладчик по дело на „Принц“ ООД срещу община Габрово във ВАС, образувано през декември 2025 г.

След като адвокатското дружество „Каменов-Проданов-Цачева“ се развива до „Проданов-Цачева-Арабаджиев-Миланов“, то получава значимите договори за правно обслужване на службата по кадастъра в Габрово.

Така въпросите има ли сложна плетеница адвокатура – кадастър – община – съд, що се отнася до Габрово, стават все по-основателни и се пораждат питания чии интереси в крайна сметка се защитават от институциите.

Заглавна снимка: в центъра - Таня Христова