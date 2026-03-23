Войната в Украйна:

Цяла седмица ограничения по магистрала "Струма"

23 март 2026, 11:29 часа 281 прочитания 0 коментара
Движението по АМ "Струма" ще бъде предизвикателство през цялата настояща седмица, съобщиха от Агенция пътна инфраструктура

От днес (23 март) до петък временно ще се ограничава движението в участъци от магистрала "Струма", в област Кюстендил.

Ограниченията са поради ремонти по фуги на мостови съоръжения. Ремонтите ще се извършват през деня, за да се осигури безопасността на пътуващите и на работните екипи. Обходният път на Кресна ще разполага с три големи моста и два тунела.

Още: АПИ с важна новина за пътуващите по АМ "Струма" в следващите дни

Ограниченията по дни

Днес и утре от 08.00 ч. до 17.00 ч. ще се работи при 38-и км на магистралата в посока Благоевград.

На 25 март, от 8 ч. до 17 ч., ще се работи при 45-ти км в посока Благоевград. Движението ще се извършва в изпреварващата лента, като ще е ограничено преминаването в активна и аварийна лента.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: БГНЕС

На 26 март, от 8 ч. до 17 ч., ремонтни дейности ще са при 46-ти км на автомагистралата в посока Благоевград. Ще се работи в активната и аварийната ленти, а автомобилите ще преминават по изпреварващата.

Още: Внимание шофьори: Ограничават движението в тунел "Железница" за денонощие

На 27 март, от 8 ч. до 15 ч., ще се работи при 46-ти км в посока София. Трафикът ще преминава по изпреварващата лента, като ще е ограничено преминаването в активната и аварийната лента.

Ремонтните дейности ще се извършват в активната и аварийната ленти, които ще бъдат затворени за движение, а трафикът ще преминава в изпреварващата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Магистрала Струма АМ Струма
Още от Благоевград
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес