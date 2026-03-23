Цяла седмица ограничения по магистрала "Струма"

Движението по АМ "Струма" ще бъде предизвикателство през цялата настояща седмица, съобщиха от Агенция пътна инфраструктура

От днес (23 март) до петък временно ще се ограничава движението в участъци от магистрала "Струма", в област Кюстендил.

Ограниченията са поради ремонти по фуги на мостови съоръжения. Ремонтите ще се извършват през деня, за да се осигури безопасността на пътуващите и на работните екипи. Обходният път на Кресна ще разполага с три големи моста и два тунела.

Ограниченията по дни

Днес и утре от 08.00 ч. до 17.00 ч. ще се работи при 38-и км на магистралата в посока Благоевград.

На 25 март, от 8 ч. до 17 ч., ще се работи при 45-ти км в посока Благоевград. Движението ще се извършва в изпреварващата лента, като ще е ограничено преминаването в активна и аварийна лента.

Източник: БГНЕС

На 26 март, от 8 ч. до 17 ч., ремонтни дейности ще са при 46-ти км на автомагистралата в посока Благоевград. Ще се работи в активната и аварийната ленти, а автомобилите ще преминават по изпреварващата.

На 27 март, от 8 ч. до 15 ч., ще се работи при 46-ти км в посока София. Трафикът ще преминава по изпреварващата лента, като ще е ограничено преминаването в активната и аварийната лента.

