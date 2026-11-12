Дълбок сън на добра цена: 5 чудесни матрака на TED за Black Friday

За 16-те часа, в които сме будни, мислим внимателно за удобството си - как работим, как се движим, как прекарваме свободното си време. После идват останалите осем - и леглото, чийто матрак често не сме сменяли от години. Които са не по-малко важни, защото от тях зависи твърде много - почивката ни, настроението, фокусът през деня.

Съответно това е една от онези покупки, които винаги “работят за нас” - всяка нощ, години наред. Универсална рецепта няма, разбира се. Един търси повече опора, друг предпочита по-меко легло, трети се върти повече от обичайното, четвърти има толкова сериозен проблем със съня, че търси матрак, който да е медицинско изделие.

Точно затова Black Friday е добър момент да погледнем към по-сериозните модели - особено когато цените слизат достатъчно, за да направят някои решения осезаемо по-достъпни. Избрахме пет чудесни предложения на TED, които са на промоция в момента - валидна е от 13.11.2026 г. до 30.11.2026 г. или до изчерпване на количествата.

Нека ви разкажем за тях:

FAVOURITE NOVA Orthopedic - над 400 точки на индивидуална опора

При FAVOURITE NOVA Orthopedic ортопедичната идея е разработена с инженерна прецизност. В основата му е 7-зонова мултипокет система с над 400 индивидуални опорни точки на квадратен метър - индивидуално пакетирани пружини, които реагират отделно на натиска на тялото. Така различните части на тялото получават различна опора, вместо целият матрак да реагира като една голяма повърхност. Body Care пяната и двата слоя мемори пяна добавят приятно леко потъване, без матракът да става прекалено мек.

Двете страни предлагат различна твърдост - средна и умерено твърда. Съответно, вместо да се чудите дали сте избрали "точната" твърдост, имате две различни опции на разположение и винаги можете да преминете от едната към другата. Моделът, впрочем, е регистриран и като медицинско изделие - и то с всички основания. Това е изборът за хората, които искат приятно отпускане, но държат да усещат стабилна основа под себе си. А за Black Friday FAVOURITE NOVA идва с 40% намаление.

MATTERRA - хибрид между стабилност и мекота

Има хора, които избират матрак за две минути. Лягат, обръщат се веднъж и казват: "Този е". Има и такива, които искат да разберат защо точно им е харесал - интересуват се от технологията, слоевете, пружините и всички онези детайли, които остават невидими под текстила. В крайна сметка приказката за принцесата и граховото зърно може да преувеличава човешката чувствителност, но го прави, за да каже нещо вярно - когато спим, и малките детайли имат значение. MATTERRA е по-скоро за хората, които искат да знаят тези детайли.

Това е хибриден модел, който комбинира покет система, Body Care пяна и мемори пяна. Ядрото е допълнително подсилено, което допринася за стабилността и устойчивостта на матрака при продължителна употреба. Моделът има и зимна и лятна страна - детайл, който започва да изглежда доста по-важен в първата истински гореща юлска нощ, когато жегата най-после си каже думата. (Да, знаем - точно сега се подготвяме за зимата, но лятото пак ще ни чака.) Твърдостта е средна - добър избор за хората, които просто искат да легнат удобно, без да водят идеологически спор между "меко" и "твърдо". А на Black Friday MATTERRA е с цели 50% намаление.

NUVOLA - лукс с 15-годишна гаранция

Понякога причината да изберем по-висок клас е много проста - искаме вечер да ни се ляга с удоволствие. NUVOLA е най-близо до тази философия. С височина 28 см, двойна 7-зонова микропокет система и профилирана HR пяна това е модел от по-висок клас. Двете страни имат различен характер - едната е по-мека, другата по-стабилна, което на практика дава два варианта в един матрак. Материали като Tencel и органичен памук допълват премиум изпълнението.

Познавате онова хотелско легло, след което на сутринта се чудите защо вашето вкъщи не е такова? NUVOLA търси точно този ефект. А ако 15-годишната гаранция ви звучи просто като число, превърнете я в нощи: 5475 пъти, в които да си легнете и да се наспите добре! За Black Friday NUVOLA може да бъде закупен с 35% намаление.

MEMORY SPA - когато следваме контурите на тялото

Понякога не е нужно да сменяме целия матрак - просто леглото вече не е толкова удобно, колкото ни се иска. Точно тук влиза MEMORY SPA. Това е 5-сантиметров топ матрак от мемори пяна, който се поставя върху съществуващия матрак и променя начина, по който лежите върху него, без голяма инвестиция. Мемори пяната следва контурите на тялото и добавя повече мекота и обгръщане.

Подходящ е и ако просто искате да омекотите сегашния си матрак, както и за диван, използван за спане. Понеже се предлага на ролка и се пренася лесно, е и доста по-гъвкаво решение. С една дума - MEMORY SPA добавя още един приятен слой към това, което вече имате. А за Black Friday MEMORY SPA е с 50% намаление.

TED ONLY - по-спокоен сън за двама

Има една особеност на добрите хотелски легла - рядко се замисляме какъв е матракът, просто усещаме, че спим добре. TED ONLY е интересен именно защото е разработен и за по-интензивна хотелска употреба. Това означава конструкция, при която издръжливостта има сериозна роля. В основата има покет система, при която отделните пружини реагират независимо една от друга. Това е особено приятно за двойки, защото движенията от едната страна не се предават толкова силно към другата. Височината от 26 см придава на леглото солиден, завършен характер. Това е модел за хората, които искат матрак с характер на добро хотелско легло и у дома. За Black Friday TED ONLY идва с 35% намаление.

В крайна сметка матракът е от онези покупки, които почти не забелязваме, когато са правилните - просто вечер ни се ляга, а сутрин ставаме и продължаваме деня си. И ако така или иначе прекарваме около една трета от живота си в леглото, Black Friday е добър повод поне веднъж да обърнем към тези осем часа толкова внимание, колкото обикновено отделяме на останалите шестнадесет. Защото са съвсем свързани - и всеки ден го доказва.