ФИА взе официално решение за края на сезона във Формула 1 в Близкия изток

Международната автомобилна асоциация ФИА и нейният президент Мохамед Бен Сулайем отново потвърдиха позицията си, че сезонът във Формула 1 ще приключи според плана в Близкия Изток. Последните три състезания от кампанията предвиждат падокът да се премести от Лас Вегас в Катар и накрая в Абу Даби. Нестабилността в Близкия Изток след началото на войната между САЩ и Иран през март обаче предизвика значителна несигурност през цялата година.

Официално: Сезонът във Формула 1 ще завърши по план

Макар през последните седмици да стана по-ясно, че Формула 1 може и най-вероятно ще завърши календара според плана, има изготвени резервни планове. "Имола" е в готовност да проведе еднократен кръг вместо финала в началото на декември, ако ФИА прецени, че в крайна сметка не е безопасно да се посети Катар и Абу Даби. Миналия уикенд MotoGP проведе кръг в първата от двете държави, което би трябвало да даде допълнителна увереност, че последните два уикенда от Формула 1 могат да се състоят.

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Въпреки че обстановката в региона остава нестабилна, напоследък не е имало ескалация на враждебните действия между САЩ и Иран, които по-рано през 2026 година доведоха до удари в целия Персийски залив. Това не само засегна пътуванията към Гран при на Австралия, с което се открива сезонът, но доведе и до пренасрочването и преместването на Гран при на Бахрейн в Малайзия през октомври, както и до пълната отмяна на Гран при на Саудитска Арабия. Но докато Формула 1 се готви да се завърне в Близкия изток за първи път от предсезонните тестове насам, ФИА потвърди решението си с изявление в подкрепа.

"Обратното броене за Катар и Абу Даби започна", написа Бен Сулайем в публикация в социалните медии. "Напълно сме фокусирани върху това да организираме два изключителни уикенда на Гран при. Работим в тясно сътрудничество с нашите партньори, за да гарантираме, че всичко е на мястото си за нашите пилоти, отбори и фенове. Очакваме с нетърпение да посрещнем всички за два вълнуващи състезателни уикенда и незабравим финал на сезона във Формула 1."

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