"Нямам търпение да идем в съда": Директорът на "Кауфланд" обяви, че ще обжалват глобата

Kaufland България ще обжалва наложената от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоба в размер на над 75 млн. евро. Компанията оспорва изцяло обвиненията на регулатора и смята, че решението му не отразява коректно обстоятелствата по случая. Това стана ясно от изказване на изпълнителния директор на дружеството Михаил Петров по време на събитие на Сдружението за модерна търговия.

"Нямам търпение да идем в съда и акта на КЗК да го направим на пух и прах", заяви Петров.

Той съобщи, че юристите на компанията вече са направили подробен анализ на решението и подготвят обжалването му. По думите му актът на комисията съдържа сериозни пропуски и аргументи, които ще бъдат оспорени пред компетентните институции. Още: Бизнесът предупреди за натиск след рекордната глоба на КЗК срещу "Кауфланд"

Петров изрази и притеснение от последиците, които подобни действия на регулаторните органи могат да имат върху големите търговски компании и икономическата среда в страната. Според него е важно институционалните решения да се основават на ясни аргументи и да отчитат ролята на търговските вериги в икономиката.

"Спрете, защото "Кауфланд" е много голям, ако продължите – фалитът на КТБ ще ви се стори като летен бриз", каза той.

Принос за икономиката и българските доставчици

По данни на компанията за последните 20 години дейността ѝ е генерирала обща добавена стойност от 13,7 млрд. евро за българската икономика. Прекият принос към държавния бюджет чрез данъци и такси по цялата верига възлиза на 1,9 млрд. евро, а инвестициите в заплати и осигуровки за служителите и доставчиците достигат 2,7 млрд. евро.

В момента Kaufland България има 71 магазина и два логистични склада в 35 града. Компанията осигурява работа на около 8800 души, а според собствените ѝ оценки цялостната ѝ дейност поддържа приблизително 50 000 работни места в икономиката.

Дружеството посочва, че 87% от доставчиците на стоки в магазинната му мрежа са български. Над 120 земеделски предприятия доставят местни плодове и зеленчуци целогодишно.

Сред инициативите за подкрепа на българското производство е програмата за договорено изкупуване на селскостопанска продукция, стартирала през 2019 г. Само през 2025 г. чрез нея са реализирани 24 млн. кг българска продукция. Още: Kaufland ще преразгледа 200 млн. евро инвестиции в България заради наложена нова глоба

От Kaufland заявиха, че ще използват всички предвидени в закона възможности, за да защитят позицията си пред българските и европейските институции.

"Компанията спазва стриктно приложимите национални и европейски разпоредби и ще защити правата си с всички законови средства пред компетентните български и европейски институции", посочиха от дружеството в официалната си позиция.