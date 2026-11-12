Жордао: "Ще се класираме за елиминации в Европа, можем да неутрализираме Салах "

ЦСКА се представя добре в Лигата на конференциите, като показа стабилна игра и в трите си мача до този момент. Но "червените" успяха да вземат само 1 точка след първите три кръга от основната фаза. Капитанът на отбора Бруно Жордао говори пред колегите от "Sportal", като сподели, че според него ЦСКА може да стигне до фазата на плейофите в третия по сила европейски клубен турнир.

Бруно Жордао: "Предстоят ни още три мача"

На първо място Бруно Жордао говори за дербито между Левски и ЦСКА. Ето какво каза португалецът относно представянето на "червените" в Европа: "Вярвам, че можем да се класираме за плейофите в Лигата на конференциите. Предстоят ни още три мача, в които ще дадем всичко от себе си. Убеден съм, че заслужавахме да имаме повече от една точка до момента. Изиграхме много силен двубой срещу Монако и заслужавахме да вземем нещо от него. Срещу Нордселанд също смятам, че заслужавахме повече от равенство.

Още: Закъсал клуб от Острова иска треньора на ЦСКА

"Няма да се предадем толкова лесно"

Мачът с Панатинайкос може би беше най-слабият ни до момента. ПАО е много силен отбор, но дори и срещу него не бяхме толкова далеч от спечелването на точка. На хартия Трабзонспор е фаворит, но ако искат да дойдат тук и да спечелят, ще трябва да ни надиграят. Няма да се предадем толкова лесно. Срещу Монако показахме, че можем да играем на много високо ниво. Вярвам, че можем да неутрализираме Мохамед Салах и да победим Трабзонспор".

Още: "В България има талант, но не го развиваме. ЦСКА е най-доброто място за футбол у нас"