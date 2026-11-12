Стрелба във фитнес: Петима души простреляни във Вашингтон, нападателят открил огън и по полицаите (ВИДЕО)

Най-малко един човек е загинал, а четирима други са ранени при престрелка във Вашингтон, съобщи местната полиция на 12 ноември. Заподозреният е бил неутрализиран. Преди това той се беше барикадирал в близка сграда, допълниха силите на реда. Преди полицията да започне да говори с репортерите, от сградата са се чули още изстрели, съобщи американската телевизия CBS. Продуцентът на BBC Джонатан Чапо, който живее наблизо, казва: „Изстрелите прозвучаха много, много близо до мястото, където бях. Виждах дима, виждах светкавицата. Просто всички започнахме да тичаме“.
The building where a suspected shooter is barricaded in Logan Circle, as DC Police respond to the active shooter situation at Vida Fitness, appears to be on fire. https://t.co/LxKkhePnxS— Ben Goldey (@BenGoldey) November 12, 2026
Стрелбата се е случила във и край фитнес зала - Vida Fitness - в квартал „Логан Съркъл“.
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Заподозреният е с огнестрелна рана
Заподозреният е намерен с огнестрелна рана, съобщи полицията. Изстрели са били чути на седмия етаж, където заподозряният се е барикадирал.
Шефът на полицията добави, че екипът му е нахлул в апартамента, след като е чул изстрел, и е открил заподозряния с огнестрелна рана.
Ситуацията „все още е неясна“, каза временният полицейски шеф. Властите продължават да оценяват обстановката, за да „се уверят, че цялата сграда е обезопасена“. Те смятат, че заподозряният "в момента е изолиран в това място (сградата)“.
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The ACTIVE SHOOTER in Washington DC has barricaded himself inside of an apartment on the seventh floor on the 1500 block of 15th Street NW, where a BARRICADE has been officially declared by MPD’s ERT. Several shots have just been fired AT POLICE through the door, causing SWAT officers to have to temporarily retreat and reposition themselves. The shooter had also been walking around intentionally setting fires across several different locations along Church Street NW and 15th Street NW. DC Police have put a lookout for a ‘White male, heavy built, wearing gray shorts with a gray and black gun.’ US Secret Service are also investigating the report of shots fired near 12th Street and R Street NW, however that is unfounded so far. https://t.co/xHDpAUA2fW— The DC MD VA Live (@TheDMVLive) November 12, 2026
Началникът на полицията каза, че заподозреният е бял мъж и че полицията има представа кой е той. Имало е „някакъв конфликт, свързан с жилищната сграда“, но разследването все още продължава. Смята се, че е бил запален пожар, който вече е овладян и потушен.
Полицаите все още „проверяват самия апартамент“ в сградата, където е станало нападението – властите смятат, че апартаментът е собственост на заподозрения. А самият нападател „е стрелял през вратата по полицаите поне на два пъти, докато се беше барикадирал вътре“, добави шефът на полицията.
На хората им е било казано да избягват района, докато властите се занимават с инцидента. Голяма част от квартала е отцепена, а училищата в близост до мястото на събитието са поставени в режим на изолация.