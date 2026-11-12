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Стрелба във фитнес: Петима души простреляни във Вашингтон, нападателят открил огън и по полицаите (ВИДЕО)

12 ноември 2026, 17:53 часа 786 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Стрелба във фитнес: Петима души простреляни във Вашингтон, нападателят открил огън и по полицаите (ВИДЕО)

Най-малко един човек е загинал, а четирима други са ранени при престрелка във Вашингтон, съобщи местната полиция на 12 ноември. Заподозреният е бил неутрализиран. Преди това той се беше барикадирал в близка сграда, допълниха силите на реда. Преди полицията да започне да говори с репортерите, от сградата са се чули още изстрели, съобщи американската телевизия CBS. Продуцентът на BBC Джонатан Чапо, който живее наблизо, казва: „Изстрелите прозвучаха много, много близо до мястото, където бях. Виждах дима, виждах светкавицата. Просто всички започнахме да тичаме“.

Стрелбата се е случила във и край фитнес зала - Vida Fitness - в квартал „Логан Съркъл“.

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Заподозреният е с огнестрелна рана

Заподозреният е намерен с огнестрелна рана, съобщи полицията. Изстрели са били чути на седмия етаж, където заподозряният се е барикадирал.

Шефът на полицията добави, че екипът му е нахлул в апартамента, след като е чул изстрел, и е открил заподозряния с огнестрелна рана.

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Ситуацията „все още е неясна“, каза временният полицейски шеф. Властите продължават да оценяват обстановката, за да „се уверят, че цялата сграда е обезопасена“. Те смятат, че заподозряният "в момента е изолиран в това място (сградата)“.

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Началникът на полицията каза, че заподозреният е бял мъж и че полицията има представа кой е той. Имало е „някакъв конфликт, свързан с жилищната сграда“, но разследването все още продължава. Смята се, че е бил запален пожар, който вече е овладян и потушен.

Полицаите все още „проверяват самия апартамент“ в сградата, където е станало нападението – властите смятат, че апартаментът е собственост на заподозрения. А самият нападател „е стрелял през вратата по полицаите поне на два пъти, докато се беше барикадирал вътре“, добави шефът на полицията.

На хората им е било казано да избягват района, докато властите се занимават с инцидента. Голяма част от квартала е отцепена, а училищата в близост до мястото на събитието са поставени в режим на изолация.

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Стрелба САЩ Белия дом Вашингтон
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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