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Премахват приложенията "Максим" и "TUDA" в България след съдебно решение

12 ноември 2026, 16:51 часа 713 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж/Actualno.com с помощта на AI
Премахват приложенията "Максим" и "TUDA" в България след съдебно решение

Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" е предприела действия за премахването на мобилните приложения "Максим", "TUDA" и "TAXSEE" в изпълнение на влязло в сила съдебно решение, съобщават от пресцентъра на агенцията.

Действията са предприети, след като Административният съд – София-град уважи искането на ИА "Автомобилна администрация", направено по реда на чл. 106б от Закона за автомобилните превози. Съдът постанови премахване на съдържанието на приложенията, качени в MAXIM.PLATFORM и разпространявани чрез официалните платформи Google Play и App Store.

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В изпълнение на съдебния акт ИА "Автомобилна администрация" изпрати документа към ГДБОП, Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на потребителите за предприемане на действия по компетентност. В резултат на предприетите мерки Google Play и App Store са официално уведомени за премахване на приложенията от страна на ГДБОП.

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Проверка на екипа ни установи, че приложенията за т.нар. нелегални таксита са все още налични и могат да се използват, но вероятно премахването им е въпрос на часове.

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Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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