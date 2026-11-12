Новият директор на "Герена" разкри защо смени клуб от Серия А за Левски

В края на месец октомври ръководството на Левски представи най-новия си член по високите етажи. Става въпрос за Филаделфо Апаро, който влиза в клуба като директор по стратегическото развитие и координацията на всички ключови направления, свързани с приходите - търговска дейност, маркетинг, бранд идентичност и комуникации. Италианският мениджър пристига на "Герена" след няколко години в един от най-актуалните клубове в Серия А - Комо.

Апаро за Левски: Клуб с една от най-страстните фенски общности в Европа

Няколко дни след като бе представен на официалните страници на "сините", Апаро излезе с публикация в профила си в "LinkedIn". Той обясни на аудиторията си с какво точно ще се занимава в Левски и как всъщност е взел решение да се присъедини към българския клуб. Ето какво гласи публикацията на италианския мениджър: "Винаги съм вярвал, че най-големите възможности във футбола се появяват, когато хората, истинската амбиция и силната клубна идентичност вървят в една и съща посока. Именно това открих в ПФК Левски (София), където се присъединих като главен директор по приходите. Клуб с велика история, 27 национални титли, силна идентичност и една от най-страстните фенски общности в европейския футбол. Клуб с дълбоки корени и амбицията да оформи своето бъдеще.

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Ще се съсредоточа върху развитието на търговските дейности на клуба, марката, маркетинга и комуникациите, като допринеса за ясна и устойчива стратегия за растеж. Има много какво да науча, много какво да изградя и много работа за вършене. Очаквам с нетърпение да работя рамо до рамо с хората от Левски, да надграждам върху това, което вече прави този клуб специален, и да помогна за създаването на нови възможности за неговото бъдеще. Време е да се залавяме за работа. Давай, Левски! Само Левски!", написа Апаро в профила си в LinkedIn.

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