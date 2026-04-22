Теч в Националната библиотека: Опасността е за читателите, не за книгите

Към момента основните течове в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" са от некачествения ремонт на оберлихта (стъклен покрив) в централното фоайе и читалните на най-старата културна институция у нас и това пряко застрашава здравето на читателите и служителите на библиотеката. Това се посочва в позиция на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, разпространена до медиите.

"Проблемът си остава, той води до конструктивни нарушения на сградата и до опасности, могат да паднат корнизи, да наранят читатели или библиотечни специалисти. Тук е наложително да се извърши основен ремонт на оберлихта, в противен случай течовете ще продължат и ще нанесат необратими щети“, заяви директорът на Националната библиотека на България доц. д-р Калина Иванова

Няма опасност за книгите

Позицията идва след публикации в медии, че има опасност за книгите, съхранявани във фонда на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. От библиотеката са категорични, че след направени частични ремонти със средства от бюджета на институцията през изминалата година, са отстранени проблеми с покрива и книгите в хранилищата са защитени.

Работи се за дългосрочно разрешаване на проблема

Ръководството на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ работи непрекъснато по дългосрочното разрешаване на проблема, което е свързано с изготвяне на оценка на щетите, разходите и отпускане на необходимите финансови средства за капиталови разходи. „Вярваме, че за 150-годишнината на Националната библиотека през 2028 г., с общи усилия, ще успеем да обновим сградния фонд на първата следосвобожденска културна институция у нас“, каза доц. д-р Калина Иванова. ОЩЕ: Започна дългоочакваният ремонт на покрива на Националната библиотеката