Обявиха номинациите за националната литературна награда за български роман на годината "13 века България"

На 22 април 2026 г., бяха обявени шестте номинирани романа за Националната литературна награда за български роман на годината "13 века България" 2026. Жури в състав: проф. д. н. Божидар Манов (председател), доц. д-р Бойко Пенчев, доц. д-р Ани Бурова, д-р Яница Радева и доц. д. н. Морис Фадел, определи номинираните 6 творби и техните автори. Това са романите, изброени по азбучен ред на фамилията на автора:

1. "Болката идва по-късно" от Антония Апостолова, Издателство "Жанет 45"

2. "Под месечината, огромна като тиква" от Боян Йорданов, Издателство "Жанет 45"

3. "И аз слязох" от Владимир Зарев, Издателска къща "Хермес"

4. "Последният ловец на делфини" от Захари Карабашлиев, Издателство "Сиела Норма" АД

5. "Пъстървата" от Ирена Форел, Издателство "Фама"

6. "Родиния" от Николай Терзийски, Издателство "Жанет 45".

Националният дарителски фонд "13 века България" за 15-а поредна година насърчава и популяризира съвременната българска художествена литература. Романите, които участваха в конкурса, съгласно статута на наградата, са издадени през 2025 година.

На 11 май 2026 г. в Софийска градска художествена галерия журито ще заседава повторно, за да избере отличения роман в конкурса. Официалната церемония по връчване на наградата ще се състои на 11 май (понеделник) 2026 г. от 18:00 часа в Софийска градска художествена галерия (ул. "Ген. Гурко" 1).