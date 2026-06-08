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200 метра се изминават за 5 секунди: Експеримент показва как се е случила тежката катастрофа на "Челопешко шосе"

08 юни 2026, 20:37 часа 286 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
200 метра се изминават за 5 секунди: Експеримент показва как се е случила тежката катастрофа на "Челопешко шосе"

От Европейския център по транспортни политики проведоха пътен експеримент, показващ как се е случила катастрофата на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима души. Тогава при гонка кола се заби в автобуса на градския транспорт, а друга се разполови, удряйки се в стълб и автобусна спирка.

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Идеята на експеримента е автобусът да завие наляво, така както се е случило и в неделя, за да се покаже каква е видимостта. Беше предвидено да има и автомобил, който да се движи със скоростта, с която според разследването са се движили обвиняемите, но от полицията и общината не са разрешили провеждането на тази част от експеримента.

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Шофьорът е колега на пострадалия водач на автобуса. „Видимостта е изключително лоша. Има висока растителност“, обясни той. „Трябва да гледаме и в задното огледало, за да не ни удари някой отзад. Изключително трудно се взима левият завой“, допълни шофьорът пред bTV.

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Изчисленията показват, че при скоростта, с която според обвинението са се движили извършителите, разстояние от 200 метра се изминава буквално за около 5 секунди. bTV се свърза с Националната агенция за приходите (НАП), откъдето съобщиха, че са започнали предварителна проверка на имуществото и финансите на обвиняемите. От видеа, публикувани в профили в социалните мрежи, се вижда как те демонстрират охолен живот – скъпи коли, и имат видеа с немалки суми пари.

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София Експеримент катастрофа Челопешко шосе
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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