Участничка в "Ергенът" се готви за сватба след бляскаво моминско парти (СНИМКИ)

Риалити форматът "Ергенът" за тази година може и да приключи, но въпросът какво се случва в живота на едни от най-популяните участнички винаги е актуален. Феновете на предаването помнят последните останали момичета във всеки един сезон, затова и погледите отново са насочени към героиня от второто издание на шоуто. Айлин Бобева, която преди години се бори за сърцето на Евгени Генчев, официално е сгодена, а с кадрите от моминското си парти намекна, че верояно това лято ѝ предстои сватба.

"Най-хубавото парти, най-добрите хора и спомени за цял живот. Благодаря на всички мои момичета, че направихте тази вечер толкова специална. Обичам ви!", сподели с вълнение Бобева в социалните мрежи към публикация със снимки от бляскавато си моминско парти.

От кадрите виждаме, че до Айлин, разбира се, са били Валерия и Джия, с които тя се сближи по време на телевизионния формат. Трите останаха близки приятелки след предаването и често можем да ги видим заедно в общи публикации в Instagram.

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Любов след риалити

Айлин разкри, че се е сгодила още през април 2026 г., като показа с видео в Instagram впечатляващ пръстен. Тогава тя се похвали, уточнявайки на шега, че отсега нататък единственото, за което ще се притеснява, е как да сложи ръката си в джоба, имайки предвид големия камък.

Според различни онлайн източници, историята на риалити участничката и нейния партньор не е като типичната "любов от пръв поглед". Напротив – връзката им е преминала през периоди на събирания и раздели, което прави годежа още по-значим. Засега обаче самата Айлин предпочита да остави любимия си по-далече от светлините на прожекторите, като споделя само подбрани снимки в неговата компания.

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По-късно тя публикува и серия от кадри, свързани с 27-ия си рожден ден, който отпразнува в Барселона с любимите си хора. "Никога не съм била по-щастлива", призна тя.