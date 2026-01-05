Почина един от най-обичаните български композитори

Един от най-обичаните български композитори си отиде от този свят. Месец преди да навърши 83 години почина маестро Янко Миладинов - пианист, композитор и дългогодишен диригент на Биг бенда на БНР, съобщиха негови близки. Маестро Миладинов е създал десетки песни по текстове на най-обичаните български поети, изпълнени от звезди на родната популярна музика. Носител е на голямата награда на Българското национално радио "Сирак Скитник".

Още: Големите българи, които загубихме през 2025 г.

Кой е Янко Миладинов

Роден е на 14 февруари 1943 година в град София. Принадлежи към големия стружки български род Миладинови - син е на Христо Миладинов, безследно изчезнал след Деветосептемврийския преврат в 1944 година при арест.

През 1947 година започва да учи пиано с брат си и сестрите си при италианката Монтани. После е възпитаник за повече от десет години на пианистката и професор Жени Ковачева. След като завършва гимназия, развива интерес към поп и джаз музиката. Няколко години по-късно решава да се реализира в жанра на забавната музика. Започва да участва в концерти на Стефан Воронов, пътува с комбо състав до Германия и прави аранжименти за оркестъра на Никола Чалашканов.

През 1969 г. постъпва като пианист в Биг Бенда на Българското национално радио. С този оркестър записва голям брой концерти в страната и чужбина, включително участия на "Мелодия на годината", "Златният Орфей" и "Златният кос". През 1998 г. е назначен за диригент на Биг Бенда на БНР.

Янко Миладинов се занимава с композиране от 70-те години. Дебютната му песен е "Вечерен бряг" в изпълнение на Мими Иванова. Като композитор създава над 250 песни и оркестрови пиеси. Автор е също на над 300 аранжименти. Негови песни са издавани в България, ГДР, Куба, СССР и други страни.

През 1983 година е създаден телевизионния филм "Най-хубавият лъч" – творчески портрет на Янко Миладинов. През 2008 година е награден за приносите си в музикалното изкуство с голямата награда на БНР "Сирак Скитник". Баща е на джаз-пианиста Атанас Миладинов.