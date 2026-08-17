Борисов: Извадиха Димитър Николов от президентската надпревара с "Евровизия", защото ще ги бие на изборите

"Извадиха Димитър Николов от президентската надпревара с "Евровизия", като разбраха, че ще ги бие на изборите. Знаят, че в ГЕРБ сме отговорни хора и няма как сега кметът да излезе в отпуск, за да бъде и кандидат за президент, след като трябва да организира провеждането на "Евровизия" в България." Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той посочи обаче, че "Евровизия" е изключително важно събитие и че е спокоен, че "Димитър Николов и екипът му ще се справят отлично – той знае как и може!".

"До септември ще покажем новите хора в партията, като целта ни е да сформираме своеобразно правителство в сянка, така че, ако хората гласуват доверие на ГЕРБ, да знаят кои ще изпълняват функциите на министрите. Защото ние сега например нямаме министър на туризма. Или има някакъв изпълняващ длъжността, на когото не му знаем името, докато антирекламата по българските национални телевизии за нашия туризъм е от сутрин до вечер", каза още Борисов.

Боисов обяви и, че архитект Стоян Петков поема управлението на ГЕРБ във Варненска област. "За Варна се знае, че всичко добро в нея е направено от ГЕРБ", заяви Борисов и подчерта, че през последните 3 години в града не се случва нищо. По думите му с кадровите промени на местно ниво партията дава заявка отново да управлява града. Борисов изтъкна, че Петков е обединителна фигура, но не се ангажира дали новият председател на ГЕРБ – Варна ще бъде кандидатът на партията на местните избори.

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"За този интелигентен град избрахме главен архитект, който е обединителна фигура, с което да дадем заявка за управление на града, тъй като всичко добро тук е направено от ГЕРБ. Искаме да покажем на хората какво ще правим, ако гласуват за нас. Градът е мръсен, задръстен, няма туристи.

След като вече месеци наред хората гледат лъжите, които им се сипват от телевизора, и неизпълнените обещания, ще бъдат все по-критични и ще гледат кой какво е направил", каза Борисов.

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