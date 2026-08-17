Удар по Инфантино! Подадоха жалба срещу президента, ФИФА заобикаля правилата си заради него

Организацията за защита на човешките права "FairSquare" призова ФИФА да постанови, че Джани Инфантино няма право да се кандидатира за още един мандат като президент на футболната федерация, като изтъкна, че той вече е изкарал максималния брой от три мандата, разрешени съгласно устава. Главнокомандващите могат да заемат поста начело не повече от три мандата. През 2022 г. обаче Инфантино успешно изтъкна, че първият му мандат, започнал след избирането му на извънреден конгрес на ФИФА през 2016 г. след оставката на Сеп Блатер, не трябва да се брои към този лимит, тъй като с него е бил завършен прекъснат мандат.

Официална жалба може да сложи край на властта на Инфантино

В писмо, изпратено до Комитета по управление, одит и съответствие (GACC) на ФИФА, "FairSquare" заяви, че това тълкуване е в противоречие с устава на ФИФА. От организацията подадоха официална жалба и предоставиха ясни доказателства, че това е явно нарушение на правилата и дава предпоставка за много опасен прецедент. "Правилата ясно посочват, че три президентски мандата са максималният допустим брой. ФИФА не може просто така да заобиколи това правило, което служи като ограничение на президентската власт, като заяви, че първият му мандат не се брои", заяви директорът на FairSquare Николас Макгихан пред информационната агенция Ройтерс.

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Инфантино е обект на все по-засилен контрол в навечерието на Конгреса на ФИФА през следващата година, където се очаква да се кандидатира за преизбиране за мандата 2027-2031 г. Гласуването е насрочено за 18 март в Мароко. Миналата седмица УЕФА, Азиатската футболна конфедерация и КОНКАКАФ призоваха за преразглеждане на поведението на швейцареца, след като ФИФА предложи създаването на дъщерно дружество с капитал от 20 млрд. долара, свързано с нейните състезания, включително Световното първенство, с цел привличане на частни инвестиции. Трите конфедерации разглеждат писмото като възможност за Инфантино да се оттегли, запазвайки достойнството си.

Няколко национални федерации също изразиха загриженост. През последните дни редица държави оттеглиха подкрепата си към Инфантино за предстоящите президентски избори. Швейцарецът обаче продължава да се ползва с подкрепата на африканската и южноамериканската конфедерации.

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