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Пожар вилнее на Белоградчишките скали, има опасност и за Белоградчик

17 август 2026, 22:18 часа 734 прочитания 0 коментара
Снимка: Александър Македонски/Actualno.com
Пожар вилнее на Белоградчишките скали, има опасност и за Белоградчик

Голям пожар е избухнал в района на Белоградчишките скали, едно от най-популярните природни и туристически места в Северозападна България, съобщи сайтът Meteo Balkans. Тъй като пламъците са в непосредствена близост до крайните къщи и на самия Белоградчик, ситуацията предизвиква сериозно безпокойство.

Сушата и високите температури са предпоставка за бързо разпространение на огъня, особено при промяна в посоката на вятъра. Огнеборци гасят пламъците и ситуацията се наблюдава.

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Пожари Белоградчик Белоградчишки скали пожар
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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