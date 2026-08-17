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"Сбъдната мечта": Първи думи на Родри като играч на Барселона (ВИДЕО)

17 август 2026, 22:55 часа 610 прочитания 0 коментара
Снимка: колаж: SportLive.bg; снимки: Getty Images
"Сбъдната мечта": Първи думи на Родри като играч на Барселона (ВИДЕО)

Трансферът на годината е факт! Халфът на Манчестър Сити Родри е в родината си Испания, където съвсем скоро ще бъде обявен като играч на Барселона. След седмици на преговори, двата клуба се споразумяха на трансферна сума в размер на 65 милиона паунда. Носителят на "Златната топка" за 2024 година вече е на испанска земя, където бе заснет да напуска летището в Барселона.

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"Осъществих една своя мечта. Изключително щастлив съм да бъда тук и да играя с новите си съотборници. Целите са ми да спечелим Шампионската лига и да се борим за абсолютно всеки трофей пред нас. Време е за работа. Изминаха интензивни дни, но в крайна сметка всичко се нареди", заяви Родри пред медиите. Испанецът напуска стадион "Етихад" след седем години, през които спечели четири титли във Висшата лига, отбеляза победния гол при първия триумф на Сити в Шампионска лига през 2023 г. и беше част от отбора, спечелил требъл същата година. Освен това той спечели две Купи на ФА и три Купи на Лигата по време на престоя си в северозападната част на страната.

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Родри

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Ман Сити активно се опитва да подсили средата на терена си това лято, като счупи британския трансферен рекорд, за да привлече Елиът Андерсън от Нотингам Форест след блестящите изяви на полузащитника за Англия на Мондиал 2026. Клубът също води преговори с Лил за привличането на 18-годишната звезда Аюб Буади, който впечатли както феновете, така и скаутите това лято с изявите си за Мароко. "Гражданите" проявяват интерес и към Енцо Фернандес от Челси, но пропуснаха крайния срок, определен от лондончани за подаване на оферти.

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Манчестър Сити Барселона Родри
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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