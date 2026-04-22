Бургас отново ще бъде част от Националната инициатива "България пее"

22 април 2026, 12:57 часа 550 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Бургас
Бургас отново ще бъде част от Националната инициатива "България пее"

Остават броени дни до провеждането на хоровия концерт „Бургас пее“, който ще се състои на 26 април (неделя) от 12:00 часа в зала „Тончо Русев“ на Културен дом НХК. Събитието е част от X национална инициатива на Българския хоров съюз „България пее“ и е посветено на 100-годишнината от създаването на съюза.

Това е поредното издание на концерта в Бургас, което се реализира с подкрепата на Община Бургас в рамките на инициативата и в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 година.

В концерта ще вземат участие утвърдени хорови състави от Бургас, като всеки от тях ще представи самостоятелна програма с подбран от състава репертоар:

Смесен хор „Родна песен“ с диригент Милена Добрева;

Вокална формация „Морски песъчинки“ с диригент Милена Добрева;

Смесен хор „Бургас“ с ръководител Светла Стоева и диригент Галина Русева;

Народен хор „Трепетлика“ с диригент Пепа Запрянова;

Детски хор „Милка Стоева“ с диригент Мариета Секлемова;

Женски народен хор при ПФА „Странджа“ с хормайстор Атанаска Бонева;

Хор „Ми з Украйна“ под ръководството на Анатолий Демянчук;

Женски хор „Ангира“ при НЧ „Фар 1946“ под ръководството на Александър Перпериев.

Събитието има за цел да популяризира хоровото изкуство и да събере на една сцена изпълнители от различни поколения, обединени от любовта към музиката.

Входът за концерта е свободен.

Община Бургас кани всички жители и гости на града да се насладят на богатата музикална програма и да станат част от този празник на хоровото изкуство.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Бургас
