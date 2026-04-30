По примера на Бургас: И други общини подкрепят кръводарители с туристически ваучери

Инициативата на Община Бургас за насърчаване на безвъзмездното кръводаряване чрез предоставяне на ваучери за посещение на туристически обекти вече намира последователи и в други общини в областта. Приморско и Царево също въведоха стимули за кръводарителите и дадоха ясен знак за ангажираност към една от най-важните обществени каузи – спасяването на човешки живот.

Община Царево предоставя на кръводарителите ваучери за посещение на Историческия музей в града. В Приморско дарителите могат да получат ваучери за посещение както на Историческия музей, така и на археологическия резерват Бегликташ. Първите ваучери вече бяха раздадени при изнесени акции на Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ Бургас в двете общини.

От старта на кампанията с туристическите ваучери в Бургас, от тях са се възползвали над 600 души. Най-много са били желаещите да посетят комплекса Акве калиде – 370, следва остров Св. Анастасия и Ченгене скеле, съобщи д-р Светослав Тодоров, зам.-директор на УМБАЛ Бургас и автор на идеята. „Изключително е приятно да видиш, че добрият пример се следва и ще се радвам, ако и други общини в регион Бургас се включат в нея. Подкрепата към дарителите е инвестиция в здравето и бъдещето на цялото общество“, коментира той.

УМБАЛ Бургас продължава да отчита ръст в броя на кръводарителите. Особено обнадеждаващо е, че се увеличава не само броят на редовните, но и на хората, които даряват за първи път. За първото тримесечие на тази година кръводарителите в Бургас са 2644, сред които 902-ма, дарили за първи път. Сравнението със същия период на миналата година показва с близо 100 души повече, а дарителите за първи път са с 120 повече.

Важна роля в усилията за осигуряване на достатъчни количества кръв и кръвни съставки играят изнесените акции. Те правят процеса по-достъпен, удобен и видим, а съчетаването им с инициативи на местната власт създава устойчив модел за привличане на нови дарители. Чрез посещенията в общините се достига до много хора, които имат желание, но нямат възможност да пътуват до Бургас.

Сред новите дарители има много представители и на рускоговорящите общности, които са се установили да живеят в региона. Те редовно организират кръводарителски акции не само за своите съграждани, но и за всички нуждаещи се пациенти – като жест на благодарност към българската държава, която стана техен втори дом.