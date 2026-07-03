Смъртни заплахи, избягал селекционер и корупционен скандал след отпадането на страна от Мондиал 2026

"Футболът не е просто игра". Тези думи бяха доказани за пореден път на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Докато Германия лекува раните си от поредния си провал на голямата сцена, а някои нидерландски фенове са обект на полицейско разследване за расистки обиди към играчите си, пропуснали дузпите си, реакциите към отпадането на Южна Корея заплашват да хвърлят още по-лоша светлина върху футболната култура.

Огромно напрежение в Южна Корея след отпадането на отбора

Участието на Южна Корея в Световното първенство приключи миналия уикенд, но гневът на нацията продължава да кипи. Тимът започна обещаващо груповата фаза с победа с 2:1 срещу Чехия, но след това нещата се влошиха, като загуби от Мексико и Южна Африка, което доведе до отпадане. Веднага след това селекционерът Хон Мюн-бо отправи искрено извинение към цялата страна и подаде оставката си. Но това, изглежда, не беше достатъчно за някои хора. Официалният фенклуб на националния отбор публикува изявление, в което призова Хон да "застане на колене пред цялата нация и да напусне завинаги футболния свят".

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При завръщането си в Сеул той беше посрещнат с освирквания от разгневени фенове, като полицията се наложи да огради маршрута от вътрешността на терминала на летището до чакащия автобус отвън. Имало е и заплахи за убийство. Според информация на корейския вестник "Korea JoongAng Daily", миналия уикенд в онлайн пространството се появила публикация със заглавие: "Ще поема отговорност и ще убия Хон Мюн-бо на летището в деня, който се върне." Междувременно някои заведения в Корея забраняват достъпа на бившия селекционер, като поставят табели с надпис на вратите си.

Смъртните заплахи по адрес на Хон Мюн-бо продължиха през последните дни и принудиха опитния специалист да напусне страната в името на безопасността си. Той е бил забелязан на летище в Сеул, докато се качва на полет за САЩ. Мюн-бо изглеждал силно разстроен и се опитал да прикрие самоличността си, носейки шапка и маска на лицето. За да се обясни дълбоката неприязън, без да се оправдават каквито и да било заплахи за насилие, Хон е фигура, която е обект на силни нападки от 2024 година насам. Тогава той отново стана селекционер на националния отбор, след като преди това беше подал оставка през 2014 г. Завръщането му беше съпроводено от спорове, като много фенове критикуваха назначението и го обвиняваха във фаворитизъм, тъй като се смяташе, че членовете на комитета на Корейската футболна асоциация (KFA) са предоставили този висок пост на своя приятел.

Мюн-бо не е честно назначен

Това, което не помогна на положението му тази година, беше решението на Хон да остави на резервната скамейка капитана Хюн-мин Сон за мача срещу Южна Африка, в който отборът се нуждаеше само от равенство, за да премине в следващата фаза. Служител на Столичната полицейска агенция в Сеул потвърди, че се засилват разследванията във връзка с твърденията, че президентът на KFA е се е намесил в назначаването на Хон, а общественото недоволство продължава да нараства поради липсата на прозрачност в избирателния процес. Това е поредно доказателство, че никога не става въпрос само за футбол.

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