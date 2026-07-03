След скандала със заплатите: Съпругата на зам.-председателя на парламента оглави НДК

Националният дворец на културата (НДК) има изцяло ново временно ръководство до провеждането на конкурс, съобщиха от Министерството на културата. За изпълнителен директор е избрана Ия Петкова-Ангелова, а за председател на Съвета на директорите - Иванка Веселинова. Останалите членове на борда са театралният режисьор Борис Панкин, Цветелина Николова и адвокатът Лъчезар Весов.

Според министерството назначенията са временни и ще бъдат в сила до провеждането на конкурс, но за не повече от шест месеца. Мотиви за смяната на досегашното ръководство не са посочени.

Още в първите дни от мандата си министърът на културата Евтим Милошев поиска оставката на ръководството на НДК заради, по думите му, "баснословните заплати". Той твърдеше, че изпълнителният директор Андрияна Татарова получава близо 14 000 евро месечно, докато самата Татарова заяви, че възнаграждението ѝ е около 10 000 евро. Още: Евтим Милошев назначи ново временно ръководство на НДК

Татарова отказа да подаде оставка, но впоследствие беше освободена, след като Върховният административен съд окончателно потвърди решение, че е в конфликт на интереси заради договор за наем, сключен с фирма на нейния син.

Решението на министъра за назначаването на новия петчленен директорски борд е от 2 юли, като към момента все още не е вписано в Търговския регистър. От публикуваните документи става ясно, че още същия ден новият борд е провел първото си заседание и е избрал Ия Петкова-Ангелова за изпълнителен директор и Иванка Веселинова за председател на Съвета на директорите.

Кои са новите ръководители

Ия Петкова-Ангелова не е непозната за НДК. В периода 2015-2020 г. тя ръководи направление "Стратегическо развитие" в културната институция. От 2023 г. е директор на детския научен център "Музейко", където първоначално е временно изпълняващ длъжността, а впоследствие е назначена за титуляр. Още: Липсата на политическо решение може да затвори НДК: Служителите искат обществено обсъждане

Тя е съпруга на заместник-председателя на Народното събрание Иван Ангелов от "Прогресивна България". Двамата преподават в Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Петкова-Ангелова е дъщеря на Тодор Петков - последния кмет на Пловдив преди 10 ноември 1989 г., който след политическите промени е областен управител от БСП. Тя е била кандидат за евродепутат от БСП, както и кандидат за член на Съвета за електронни медии с подкрепата на социалистическата партия.

Председателят на Съвета на директорите Иванка Веселинова също има предишен опит в управлението на НДК. За първи път става член на директорския борд по време на служебните правителства, назначени от президента Румен Радев, а сега влиза като независим член.

Според "Булевард България" Веселинова е бивша съпруга на дългогодишния кмет на Созопол Панайот Рейзи, като двамата са разведени от 2010 г. Професионалната ѝ кариера преминава през Министерството на регионалното развитие, Министерството на околната среда и водите и Националната здравноосигурителна каса, където е била директор на инспектората. Още: "Скалъпено отстраняване с измислен конфликт на интереси": Бившият директор на НДК атакува Евтим Милошев

Като представител на държавата в директорския борд влиза театралният режисьор Борис Панкин. Той беше кандидат за народен представител от "Прогресивна България" на последните предсрочни парламентарни избори.

Другият представител на държавата е Цветелина Николова. Тя е била кандидат за депутат от ВМРО през 2021 г., работила е и за Реформаторския блок, а по време на второто правителство на Бойко Борисов е изпълнителен директор на "Ученически отдих и спорт" ЕАД.

Петият член на борда е адвокатът Лъчезар Весов, който участва като независим член. Според Търговския регистър той е собственик и управител на няколко търговски дружества.