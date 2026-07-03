Църковен празник на 4 юли: Какво НЕ бива да се прави утре, привлича бедност

Утре, 4 юли, е православният празник, посветен на Свети Андрей, архиепископ на Крит и Света Марта.Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 4 юли

Свети Андрей, архиепископ на Крит, е роден около 660 г. в Дамаск, Сирия, в благочестиво християнско семейство. Интересното е, че не е говорил до седемгодишна възраст и родителите му са го смятали за ням. След като обаче е получил Свето Причастие в църква, речта му е възстановена по чудо – това се смята за едно от първите му чудеса.

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В младостта си е изпратен да учи в Йерусалимския манастир „Свети Сава Осветени“, един от най-древните и престижни манастири в Палестина. Там изучава Светото писание, църковно пеене, богословие и реторика.

Неговите способности били забелязани от църковната йерархия и впоследствие Андрей бил изпратен в Константинопол като представител на Йерусалимската църква, за да участва в Шестия Вселенски събор (680–681), който осъдил монотелитството (ерес, която признавала само една воля в Христос – божествената), отричайки човешката воля. Там той се отличил като задълбочен богослов и експерт по догматиката.

Впоследствие светецът е назначен за архиепископ на Крит, където се отличава като мъдър пастир, проповедник и защитник на Православието. Свети Андрей умира около 740 г., според някои източници, по време на пътуване до Константинопол. Погребан е в Гортин, древната столица на Крит.

4 юли е денят на паметта на Света Марта. Тя живяла в Антиохия през VI век. От ранна възраст тя копнеела за монашески живот, но семейството ѝ я убедило да се омъжи за Йоан. Тя родила син, бъдещия Симеон Младши Стълпник, изтъкнат отшелник.

Около година преди смъртта си тя видяла видение от ангели, държащи запалени свещи, които ѝ съобщили датата на сватбата ѝ с Христос. Тя починала мирно и била погребана близо до стълба на сина си на чудотворната планина.

Света Марта се явявала на хората многократно, изцелявайки болните и насочвайки ги по праведния път. Най-известното ѝ явяване било пред игумена на манастира, където се е намирал стълбът на сина ѝ: тя му казала, че лампата на гроба ѝ е предназначена да им напомня за необходимостта от молитва.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 4 юли

Някои народни поличби, свързани с този ден, дават представа за времето в близко бъдеще. Силен западен вятър означава бърза промяна във времето. Ако има мъгла на разсъмване - очаквайте дъжд през следващите дни. Ако птиците пеят силно и весело, лятото ще бъде топло.

Какво не бива да правите утре? Народната мъдрост предупреждава да не се вземат пари назаем, тъй като това може да доведе до бедност и финансови затруднения. Също така не се препоръчва да се започват важни дела през първата половина на деня, тъй като съществува риск от среща с препятствия или проблеми.

Какво можете да направите утре? Към Свети Андрей вярващите се обръщат в молитва с молба за изцеление от немота и очистване от грехове. В негова чест се приготвя овесена каша и според народното поверие на младите жени, желаещи да се омъжат, се препоръчва да приготвят и консумират това ястия. Вярва се, че ако го направят сватбата ще се състои скоро.

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