Къщата, която две жени построиха (СНИМКИ)

Кат и Фи Парсънс от Съфолк, Англия, почти са завършили ремонта на дома си, който са решили да направят по необичаен начин – с помощта на изцяло женски строителен екип. В крайна сметка жените са извършили около 90% от работата. И двете дами са работили в строителството и често са се сблъсквали с подценяването на женските способности. Затова те решили да докажат, че къща може да бъде построена практически без мъжко участие и същевременно да покажат на младите жени, че строителството не е „мъжка област“.

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Екипът

Сформирането на такъв екип обаче се оказало предизвикателство. Според Кат най-дългото търсене е било на жена стъклар, а преди година проектът е бил на ръба на провала поради недостиг на специалисти. Но благодарение на връзките и социалните медии, те успели да намерят почти всички необходими майсторки – електротехници, водопроводчици, специалисти по отопление и архитекти.

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„Да идвам всяка сутрин на строителната площадка, където работеха жени от различни професии, беше невероятно вдъхновяващо. „Всички споделиха своя опит и ни разказаха как са се захванали с тази индустрия“, казва Кат.

Домът

Сега живеят в новия си дом, въпреки че остават някои дребни довършителни работи. Кат и Фий казват, че този проект не е бил просто ремонт за тях, но и възможност да демонстрират, че жените могат успешно да работят в почти всяка строителна професия.

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Във Великобритания жените представляват приблизително 13% от заетите в строителната индустрия, но само 1-2% от работниците със сини якички. Ето защо Кат и Фий се надяват, че тяхната история ще вдъхнови повече момичета да изберат кариера в строителството и да не се страхуват от професии, които все още се считат за „доминирани от мъже“.

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