Ливърпулска връзка: Клоп е на крачка от Германия, Нидерландия се отказа от победите

Интернационалния футбол е на път да види нещо, което едва ли мнозина са очаквали. Последните двама бивши мениджъри на Ливърпул - Юрген Клоп и Арне Слот, може да станат национални селекционери. След уволнението на Юлиян Наглелсман от немския национален отбор и това на Роналд Куман от селекцията на Нидерландия, Клоп и Слот могат да поемат контрола на соите родини. Германецът е все по-близко до позицията, докато нидерландецът все още фигурира като предложение.

Юрген Клоп е на крачка от Германия

Гемания отпадна от Мондиал 2026, след като загуби 1/16-финала си на друзпи срещу Парагвай. Това доведе до напускането на Юлиян Нагелсман като национален селекционер на "маншафта" и отвори широко вратите за Юрген Клоп. Слухове за неговото назначаване имаше още преди Нагелсман да си тръгне, а основните доводи се крият в стила, който Клоп изповядва. Според "BILD" германската футболна федерация може да направи нещо невиждано досега, за да привлече треньора. Юрген Клоп има договор с "Red Bull" до 2029 г. компанията ще поиска трансферна сума за правата му. От ГФС никога не са плащали за национален селекционер до този момент.

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Правилен избор ли е Арне Слот за Нидерландия?

Роналд Куман последва съдбата на Юлиян Нагелсман, след като Нидерландия отпадна от Световнто на 1/16-финал. Отново след изпълнение на дузпи, но срещу Мароко. Бившият национал на "лалетата" Рафаел ван дер Ваарт предложи в рубриката си в "De Telegraaf" Арне Слот да стане новият селекционер на Нидерландия. Според него мениджърът е харизматичен и много комуникативен, което го прави идеален за ролята. Но престоят му в Ливърпул, особено втория сезон, показва друго. Слот не можа да се разбере с някои от звездите на "мърсисайдци", като най-големият проблем беше с Мохамед Салах. Това показва, че Слот все още не е готов да работи с много големи имена в отбора си.

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