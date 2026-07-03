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Всички мачове на Световното първенство – 04.07.2026

03 юли 2026, 19:00 часа 822 прочитания 0 коментара

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада навлиза в най-интересната си фаза. По време на Ден №24 на Мондиал 2026 ще се изиграят последните два мача от 1/16-финалния етап на турнира, а след това предстои и първия двубой от осминафиналите. Бройката на участниците, останали в надпреварата се смалява, а това обещава още по-завързани битки за продължаване напред.

Ден №24 на Мондиал 2026: Начален час и ТВ

В програмата на Ден №24 на Световното първенство са насрочени три изключително интересни двубоя. Първите два са от 1/16-финалната фаза на турнира, като са между Аржентина и Кабо Верде и между Колумбия и Гана. Мачът от вечерната програма е от 1/8-финалната фаза и в него един срещу друг ще се изправят Канада и Мароко.

Световно първенство по футбол

В колко часа започват мачовете от Ден №24 на Световното?

Двубоят между Аржентина и Кабо Верде ще стартира в 01:00 часа българско време. Срещата между Колумбия и Гана е с начален час 04:30. Мачът от вечерната програма между Канада и Мароко е насрочен за 20:00 часа.

Кои телевизии ще предават двубоите от Ден №24 на Мондиала?

Всички мачове от програмата на Ден №24 ще бъдат давани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещите са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоите на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната рубрика на Actualno.com.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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