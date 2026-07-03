Потенциално обитаема: Близо до Земята е открита обещаваща скалиста планета

Потенциално обитаема супер планета е открита само на 25 светлинни години от Земята. След нови наблюдения астрономите стигнаха до заключението, че екзопланетата GJ 3378b вероятно е скалиста и се намира в зона, където при определени условия може да съществува течна вода. Това съобщава ScienceAlert.

Потенциално обитаемата планета

Екзопланетата GJ 3378b е открита през 2024 г. Тя обикаля около червеното джудже GJ 3378 и принадлежи към класа на така наречените суперземи - планети, чиято маса надвишава тази на Земята, но които може да имат скалиста структура.

В новото проучване учените анализирали голямо количество допълнителни наблюдения от наземни и космически инструменти. Те изследвали фините промени в светлината на звездата, причинени от гравитационното влияние на планетата, което им позволило да определят по-точно нейните характеристики.

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В резултат на това масата на GJ 3378b е била ревизирана от 5,3 на 2,3 земни маси. Според изследователите това значително увеличава вероятността планетата всъщност да е скалиста, а не газообразен мини-Нептун с плътна атмосфера.

Астрономите също така са уточнили орбитата на планетата. Преди се смяташе, че тя прави една пълна обиколка около звездата си за 24,73 дни, но новите данни показват орбитален период от 21,45 дни. Въпреки това, GJ 3378b все още се намира в обитаемата зона - на разстояние от звездата си, където, ако има атмосфера, на повърхността може да съществува течна вода.

Изследователите отбелязват, че планетата получава около 90% от енергията, която Земята получава от Слънцето, поради което я смятат за един от най-обещаващите кандидати за по-нататъшни изследвания за потенциална обитаемост.

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Същевременно учените подчертават, че няма основание да се твърди, че GJ 3378b е наистина обитаема. Преди всичко, не е известно дали има атмосфера, която е необходима за съществуването на течна вода на повърхността. Освен това, червените джуджета са известни с високата си активност - чести изригвания и изхвърляния на коронална маса, които могат да разрушат атмосферите на съседните планети.

„Все още сме във фазата на изследване на нашия слънчев квартал, опитвайки се да открием планети около най-близките звезди, защото те са тези, върху които най-лесно ще бъде да се открие биосигнатура. Тази планета ни доближава с една крачка до познаването на всички наши съседи и в крайна сметка на тези, които биха могли да бъдат благоприятни за живот“, казва астрономът Майкъл Ендъл от Тексаския университет.

Междувременно стана ясно, че изследователи от Националния автономен университет на Мексико са открили транзитен сигнал в кривата на светлинния поток на звездата TOI-1080, неактивно червено джудже от типа M4V, според Interesting Engineering.

По-нататъшни наблюдения с помощта на наземни телескопи потвърдиха, че сигналът наистина е причинен от планета, преминаваща пред звездата. Новооткритият свят е малко по-голям от Земята и прави пълна орбита около звездата си за по-малко от четири дни.

Според астрономите, наблюденията потвърждават планетарния характер на обекта и го идентифицират като умерено скалиста планета, обикаляща около звезда от тип M4V.

Проучването показва, че TOI-1080 b най-вероятно е скалиста супер-Земя. Радиусът на планетата е приблизително 1,2 пъти по-голям от този на Земята, докато масата ѝ се оценява на не повече от 10,7 земни маси и евентуално се приближава до 1,75 земни маси.

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