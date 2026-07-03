Новият пакет санкции срещу Русия: Освен Италия – още една влиятелна държава в ЕС ще изрази резерви?

Италия се присъедини към България, изразявайки загриженост относно плановете за санкциониране на руския православен патриарх Кирил, според трима дипломати от ЕС, информирани за обсъжданията, пише Politico. Санкциите срещу руския патриарх са част от от 21-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия, предложени от главния дипломат на ЕС Кая Калас. Тя поиска забрана за визи в ЕС за Кирил, съюзник на руския диктатор Владимир Путин, който многократно е хвалил и оправдавал пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна.

Според един от дипломатите, загрижеността на Рим произтича от Ватикана и е свързана с безпокойството от санкционирането на лидера на християнска деноминация. Говорител на постоянното представителство на Италия в ЕС отказа коментар.

Politico допълва, че ходът се е сблъскал с възраждения от България, която има значително православно население, както и с „резерва“ - дипломатически език за опасения, които трябва да бъдат решени, освен с вето - от Рим. На тримата дипломати беше предоставена анонимност, за да обсъдят обсъжданията при закрити врати относно санкциите.

Според един от дипломатите, загрижеността на Рим произтича от Ватикана и е свързана с безпокойството от санкционирането на лидера на християнска деноминация. Говорител на постоянното представителство на Италия в ЕС отказа коментар.

Освен Италия – още една влиятелна държава в ЕС ще изрази резерви?

Actualno.com научи от свои източници, че още една влиятелна държава от Европейския съюз се очаква скоро да изрази сходни резерви към този пакет санкции.

Информацията все още не е потвърдена официално. ОЩЕ: Радев си намери голям съюзник в ЕС срещу санкциите за руския патриарх

Тавана на цените на продажбите на руския петрол

Politico продължава своя материал, че дипломати от ЕС обсъждат и предложение за замразяване на таван на цените на продажбите на руски петрол, който в момента е установен на 44 долара за барел.

Предложението от офиса на Калас е да се отложи прегледът на тавана на цените, който трябва да се случи в средата на юли и автоматично ще се увеличи, ако не бъдат предприети действия. Гърция, Малта и Кипър — всички страни със значителни корабоплавателни сектори, които помагат за обслужването на руски кораби — възразиха срещу отлагането на прегледа на ценовия таван, според същите дипломати.

Гърция и Малта преди това възразиха срещу предложение за забрана на предоставянето на морски услуги на руски кораби, което доведе до спирането на предложението. Друг спорен момент е предложението за забрана на бивши руски бойци да влизат в ЕС. Франция и Италия са изразили опасения, според същите дипломати. ОЩЕ: ЕС подготвя нови санкции срещу Русия