Журналист: Морално осъдимо е, ако Пеевски и Атанасова наистина са пътували заедно

Морално осъдимо е, ако лидерът на ДПС Делян Пеевски и конституционната съдийка Десислава Атанасова са пътували в един частен самолет. Тя отрича, но е публична тайна, че са си много близки. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV журналистът Йово Николов. В четвъртък министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев оповести, че Пеевски е пътувал стотици пъти с частен самолет. В едно от тези пътувания бил с Атанасова. В петък тя отрече.

„Със сигурност истината ще стане ясна. Данните си противоречат и оттам идва един от конфликтите. Когато Емил Дечев беше служебен вътрешен министър имаше въпрос към него дали Делян Пеевски е пътувал с Десислава Атанасова и той каза, че няма такива данни“, припомни Николов.

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Според него очевидно някъде в МВР някой крие информация, защото МВР разполага, както стана ясно, с достъп до много международни масиви. „Отделно, при излизане от границата на България „Гранична полиция“, която е под шапката на МВР, не може да не разполага с информация кой кога е излизал от държавата“. „От друга страна, когато даден самолет излита, има списъци, и това е международна практика. Тоест тази информация също може да бъде проверена“, смята той. „Мисля си, че това са някакви напъни от страна на Калин Стоянов, който беше вътрешен министър и сега е депутат от ДПС“, посочи той.

„Не знам защо Атанасова показа, че има печат от Турция и каза, че не била излизала от Турция. Не знам точно по какъв начин и на какво разчита. При всички положения една по-задълбочена проверка ще покаже каква е истината“, смята той.

По думите му, ако се докаже, че Делян Пеевски и конституционната съдийка са пътували в един частен самолет, това е морално осъдимо. „Тя отрича, но е публична тайна, че са си много близки“.

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„Аз си спомням, когато Румен Радев беше президент, как тогава нападнаха неговите съветници, че са се срещали с Пламен Бобоков, който е бизнесмен. Ставаше въпрос за разговори за назначаването на посланик в държава, където Бобоков имаше бизнес. И тогава ДПС крякаха много високо и окуряваха президента за тези срещи. Тоест при всички положения теренът в България е доста разкалян“, посочи той.

Бившият заместник-главен прокурор на София Роман Василев коментира изказването на Пеевски, че се навлиза в личния му живот. „След като си публична фигура, би следвало да приемеш всички тези негативи“, коментира той. „Действително има няколко масива по отношение на информацията, която се коментира в Министерството на вътрешните работи. Те са различни и се използват по различен начин, но няма пречка да бъде установено пътуване до Турция - Дубай, независимо дали е с частен самолет или с дипломатически паспорти. Всяка държава пази полетните списъци“, обясни той.

По думите му няма никакъв проблем турската служба да предостави копия от полетните списъци на въпросните полети. Василев обясни, че PNR системата съществува в почти всички държави. Тя съхранява полетни данни и съответни финансови ресурси, преводи за закупуване на билети и т.н. „Независимо дали са частни самолети или авиокомпании, държавни или частни, тези списъци се пазят. А при пътуване с частни самолети също има маршрут и брой пътници“, посочи той.

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Николов сподели, че се чуди откъде Калин Стоянов знае, че Демерджиев е „бъркал“ в тези системи. „Пеевски е санкциониран за корупция от две държави - САЩ и Великобритания. Това са наши международни партньори. И като санкциониран от много години въпросът какво прави той в един самолет с конституционна съдийка е много интересен“, коментира той.

„След като има подадени сигнали от адвокатите на Пеевски, както и сигнали на опозицията, прокуратурата е длъжна да упражни правомощията си и да извърши съответната проверка, ако се съдържат данни за евентуално извършено престъпление. Ако има такива данни, може да се образува досъдебно производство“, обясни Василев.

„Но аз бих разделил нещата на три. Първо - това, че някой лети с какъвто и да е самолет не е престъпление. Но всички лица, заемащи висши държавни длъжности, трябва да го декларират. Има раздел какви помощи е получавало лицето, какви вояжи, какви подаръци. И тези неща трябва да ги има и от двете страни - и за конституционните съдии, и за депутатите“, смята той.

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По думите му няма проблем някой да плати полета, горивото или каквото и да е. „Въпросът е каква е връзката и какви са парите. Най-вероятно те са напълно бели, но трябва да се изследва дали няма скрито финансиране по друг начин - дали постъпват в съответните дружества и оттам има някакъв бонус за съответните лица“.

„И трето - по отношение на пътуването, ако се установи, което вече е въпрос на доказване, няма наказателно преследване за това, че бъдещ конституционен съдия е бил с лице, санкционирано по „Магнитски“. Но въпросът е етичният кодекс и моралът на магистратите“, обясни Василев. Според него няма криминално престъпление. „Има празнота в правото - както в България, така и в Европейския съюз. Но това не отменя етичния кодекс и моралните стандарти на магистратите за подобни контакти“.