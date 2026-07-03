Касиерка на политическа партия е обвинена за измама за почти 1 млн. евро

39-годишна касиерка в политическа партия е обвинена за измама с банкови кредити за почти 1 млн. евро. По данни на Софийската районна прокуратура до момента са установени 25 пострадали, а имуществената вреда е около 807 хил. евро. Най-големият установен кредит, изтеглен от пострадал, е на стойност 125 хил. евро. Заемите са били отпускани от различни банки и банкови клонове.

Според разследването жената убеждавала хора да теглят кредити с обещанието, че така ще кандидатстват за финансиране по европейски програми. Твърдяла, че колкото по-голям е заемът, толкова по-голяма ще бъде бъдещата им облага, а кредитите няма да бъдат връщани от тях.

Директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков заяви, че жената е използвала длъжността си, за да спечели доверието на пострадалите. Още: Измамници крадат парцели в Нови Искър

По думите му тя се е представяла като упълномощена от политическа партия да набира хора, които да теглят кредити с цел получаване на финансови средства.

Пелтеков уточни, че политическата партия няма отношение към измамата. След излъчването на репортажа по случая жената е била освободена от поста си.

Случаят започва след разследване на Татяна Йорданова в рубриката „Високо напрежение“ на NOVA. След репортажа, излъчен през септември 2025 г., служители на Главна дирекция „Национална полиция“ извършват проверка, а материалите са докладвани в Софийската районна прокуратура.

Досъдебното производство е образувано през януари 2026 г. По данни на СДВР сумата, която е получила обвиняемата, възлиза на около 1,5 млн. лв. От прокуратурата посочват имуществена вреда от около 807 хил. евро. Разследващите очакват броят на пострадалите да нарасне, тъй като продължават да постъпват нови сигнали. Още: Поредна измама: Автокъща прибра 200 000 евро от клиенти, а колите ги няма

Пострадалите са предавали изтеглените пари в брой. Какво се е случвало със средствата след това, ще се изяснява в хода на досъдебното производство.

Говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова съобщи, че на жената е повдигнато обвинение за измама за над 45 деяния спрямо 25 пострадали лица. Тя е задържана за срок до 72 часа, като прокуратурата ще поиска постоянна мярка „задържане под стража“.