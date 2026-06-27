Автомузей Бургас празнува 9 години

На 4 юли т.г. Авиомузей Бургас ще отбележи деветата годишнина от своето откриване с празнична програма, посветена на авиацията и нейното богато наследство. На територията на музея са разположени десет самолетни експоната – представители на гражданската, селскостопанската и военната авиация. Сред тях са легендарният Ту-154 и самолетът Ан-12. Гостите ще имат възможност да видят отблизо истинска черна кутия и навигационни уреди, използвани в реалната авиационна практика. Всички, които мечтаят да станат пилоти, ще могат да изпитат тръпката от управлението на самолет чрез симулатора на Ту-134, предлагащ реалистично усещане за излитане и полет.

Програмата започва в 10:00 ч. с изложба на дронове. През целия ден посетителите ще имат възможност да се запознаят с професионални и любителски безпилотни летателни апарати. От 10:00 до 12:00 ч. ще се проведе работилница за магнити с Amara Art. Малките гости ще имат възможност да развихрят въображението си и да изработят свои уникални тематични магнити, които да отнесат като спомен от празника. От 11:00 до 13:00 ч. любителите на летателната техника ще могат да се потопят в света на моделизма заедно с авиомоделистите от „Клуб по авио- и ракетомоделизъм“ към Общински детски комплекс – Бургас. От 15:00 до 17:00 ч. ще се проведе работилница за хвърчила – време за творчество и забавление. Децата ще могат да изработят и украсят свои хвърчила, а след това да наблюдават полета им към небето. От 17:00 до 18:00 ч. науката ще оживее чрез зрелищни експерименти на „Щурата лаборатория“, както и забавни демонстрации и много изненади за любознателните малки изследователи.

От 18:30 до 19:00 ч. ви очаква въздушно-акробатично шоу с Александър Борисенко и Aerials Burgas. Истински спектакъл от сила, грация и адреналин, включващ впечатляващи изпълнения на въздушен куб, воали, обръч и колело Сира. От 19:00 до 19:50 ч. ще се проведе интервю с Николай Калайджиев и Тодор Иванджиков – среща с хора, посветили живота си на авиацията. Очакват ви интересни истории, спомени и любопитни моменти от света на летенето. От 19:50 до 20:00 ч. празничното настроение ще продължи с впечатляващо изпълнение на мажоретките, които ще внесат още енергия и усмивки в празника. От 20:00 до 21:00 ч. финалът на празничния ден ще бъде поставен с концерт на живо на Димитър, Христо и Анима. Очакват ви любими песни, много настроение и незабравими емоции под открито небе.

Авиомузей Бургас кани всички жители и гости на града да станат част от това събитие!

Вход свободен!