Официално: Реал Мадрид се отказа от световен шампион, който иска да играе на "Бернабеу"

Въпреки всички слухове, които продължиха повече от месец, Реал Мадрид излезе с официална позиция, в която съобщава, че няма да привлече халфа на Челси Енцо Фернандес. По-рано през годината, световният шампион с Аржентина от 2022 г. разкри, че би искал да играе за "кралете", което засили спекулациите около неговото бъдеще. Той дори беше изваден от групата на "сините" за два от мачовете им. Но въпреки силното му желание, той явно няма да заиграе за Реал Мадрид, поне не и през тази година.

Реал Мадрид отрече слуховете за Енцо Фернандес

Ето какво написаха от Реал Мадрид за Енцо Фернандес: "Във връзка с появилите се през последните дни информации и изявления относно предполагаем интерес от страна на Реал Мадрид към играча Енцо Фернандес, клубът желае да заяви, че не е предприемал никакви действия, нито преки, нито косвени, насочени към привличането на споменатия футболист, и същевременно няма никакво намерение да осъществява подобна операция". "Белите" добавиха още, че опровергават спекулациите от уважение към Енцо Фернандес и Челси, като подчертаха добрите си отношения с лондонския гранд.

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Енцо е една от големите звезди на Челси

Енцо Фернандес започна Мондиал 2022 като футболист на Бенфика. На него той игра във всички мачове на Аржентина, като вкара 1 гол и даде 1 асистенция. В края на турнира Фернандес беше обявен за най-добър млад играч. Само месец, след като беше станал световен шампион, Енцо премина в Челси срещу 121 милиона евро. На "Стамфорд Бридж" той играе и до момента, като на сметката си има 169 срещи във всички турнири, 31 гола и 30 асистенции. С Челси Енцо Фернандес спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство.

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