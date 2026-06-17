Бургас става част от нов маршрут за поклоннически туризъм

Община Бургас се присъединява към „Път до мощите на свети Йоан Кръстител“, който се очаква да стартира официално на 23 юни с церемония в Созопол. Инициативата представлява български поклонически маршрут от Малко Търново до мощите на свети Йоан Кръстител в Созопол, като той ще преминава през 8 местности. Пътят е разделен на няколко основни пешеходни етапа: Малко Търново – Стоилово – Заберново – Визица – Писменово – Приморско – Созопол.

Инициатори са Любомир Мечев и Христина Йенсен, а маршрутът е вдъхновен от европейските пилигримски пътища като Камино. „Път до мощите на Св. Йоан Кръстител“ съчетава духовност, история и устойчив туризъм.

Бургас ще подкрепи новата възможност за развитие на поклоннически и пилигримски туризъм в региона със специално създаден градски маршрут, обединяващ ключови локации и обекти. „Пешеходен маршрут „Вярвай в Бургас“ – от историята до вратите на храма“ е символичното име на тура . От ЖП гарата и Автогара „Юг“ - посока към сърцето на Бургас и началната точка на маршрута по пешеходната централна улица „Александровска“.

В Туристическия информационен център ще се предлага пилигримският паспорт със съответния печат за поставяне, който е неразделна част от едно такова пътуване. Поръчайте Вашия тук - https://caminobg.com/ - и започнете пътуването като един истински пилигрим. Печати ще бъдат на разположение на туристите и на още две точки: Етнографски музей – Бургас и храм „Св. Св. Кирил и Методий“.

Община Бургас и Сдружение “Камино България - Път до мощите на Св. Йоан Кръстител” ще работят съвместно за изграждането на третия маршрут / лъч от Пътя, който ще тръгва от Бургас и ще бъде част от целия пилигримски и поклоннически маршрут, с крайна точка Созопол.

На 18 юни предстои представители на Camino Europa Compostela, Испанската федерация на асоциациите на приятелите на Камино де Сантяго и датски туроператор, специализиран в организирани турове на Камино, както и организаторите от българска страна да посетят Бургас.