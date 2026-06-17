Кабинетът "Радев":

Бургас става част от нов маршрут за поклоннически туризъм

17 юни 2026, 21:49 часа 486 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Бургас
Бургас става част от нов маршрут за поклоннически туризъм

Община Бургас се присъединява към „Път до мощите на свети Йоан Кръстител“, който се очаква да стартира официално на 23 юни с церемония в Созопол. Инициативата представлява български поклонически маршрут от Малко Търново до мощите на свети Йоан Кръстител в Созопол, като той ще преминава през 8 местности. Пътят е разделен на няколко основни пешеходни етапа: Малко Търново – Стоилово – Заберново – Визица – Писменово – Приморско – Созопол.

Инициатори са Любомир Мечев и Христина Йенсен, а маршрутът е вдъхновен от европейските пилигримски пътища като Камино. „Път до мощите на Св. Йоан Кръстител“ съчетава духовност, история и устойчив туризъм.

Бургас ще подкрепи новата възможност за развитие на поклоннически и пилигримски туризъм в региона със специално създаден градски маршрут, обединяващ ключови локации и обекти. „Пешеходен маршрут „Вярвай в Бургас“ – от историята до вратите на храма“ е символичното име на тура . От ЖП гарата и Автогара „Юг“ - посока към сърцето на Бургас и началната точка на маршрута по пешеходната централна улица „Александровска“.

В Туристическия информационен център ще се предлага пилигримският паспорт със съответния печат за поставяне, който е неразделна част от едно такова пътуване. Поръчайте Вашия тук - https://caminobg.com/ - и започнете пътуването като един истински пилигрим. Печати ще бъдат на разположение на туристите и на още две точки: Етнографски музей – Бургас и храм „Св. Св. Кирил и Методий“.

Община Бургас и Сдружение “Камино България - Път до мощите на Св. Йоан Кръстител” ще работят съвместно за изграждането на третия маршрут / лъч от Пътя, който ще тръгва от Бургас и ще бъде част от целия пилигримски и поклоннически маршрут, с крайна точка Созопол.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На 18 юни предстои представители на Camino Europa Compostela, Испанската федерация на асоциациите на приятелите на Камино де Сантяго и датски туроператор, специализиран в организирани турове на Камино, както и организаторите от българска страна да посетят Бургас.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
община Бургас
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес