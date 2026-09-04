Безплатни прегледи за туберкулоза в Белодробната болница в Бургас

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания в Бургас се включва в Националната програма за превенция на туберкулозата със Седмица на отворените врати. Кампанията ще се проведе от 14 до 18 септември. В тези дни, от 10 до 16 часа в Кабинет № 8 в ДКБ ще бъдат извършвани:

- скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета;

- консултации;

- на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания.

При своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата на предаване на инфекция, туберкулозата е лечимо заболяване.

Инициативата дава възможност на всеки до достъп до здравни услуги, като повишава обществената информираност по отношение на туберкулозата, като начин на заразяване, рискови фактори, различни форми на заболяването, лечение и превенция.