Поредно натоварено лято на Спешното отделение на УМБАЛ Бургас

ад 13 500 прегледа са извършени в Спешното отделение на УМБАЛ Бургас в периода от 1 юни до 31 август. Средно 150 пациенти дневно са търсили медицинска помощ в най-голямото лечебно заведение в региона. Над 6000 са прегледите в педиатричния и ортопедичния кабинет, или средно около 1000 души месечно за всеки.

Летният сезон традиционно поставя лечебното заведение пред сериозно натоварване заради значителното увеличение на населението. За УМБАЛ Бургас това означава работа с голям брой пациенти както от Бургас и областта, така и с хора, които временно пребивават по Южното Черноморие. И зад всяко число в статистиката стои човек, който е имал нужда от медицинска помощ.

За периода юни–август в УМБАЛ Бургас са приети за лечение 6851 души. С най-голям брой са Клиниката по съдова хирургия, следвана от отделенията по нефрология, нервни болести и кардиология. На челните места са и отделенията по неонатология и Родилно отделение. През летните месеци в УМБАЛ Бургас са се раждали средно по пет деца дневно.

Близо 90% от пациентите на УМБАЛ Бургас постъпват по спешност, което утвърждава традиционната роля на болницата като ключова за оказване на медицинска помощ.

През последните месеци пациенти споделят, че при необходимост от спешна помощ са получавали информация за липса на специалист по определена специалност или за липса на дежурен лекар. При проверка на тези твърдения, те не са потвърдени. УМБАЛ Бургас е единствената болница в региона, която разполага със специалисти от над 30 специалности, които работят в координация със Спешно отделение.

Осигурена е и консултантска помощ и за други специалности – гръдна хирургия, урология. Решението от какъв специалист се нуждае пациентът не се взема предварително, а въз основа на медицинската оценка на конкретния човек на място в болницата.

При необходимост пациентът може да бъде консултиран от специалист от съответното медицинско направление, а когато състоянието изисква хоспитализация, той се насочва към нужното звено за последваща диагностика и лечение.

Това е особено важно при спешни и сложни случаи, при които окончателната преценка за необходимото лечение може да изисква участието на специалисти от повече от една специалност. На място в Спешно отделение се определя и дали случаят действително е спешен или следва да бъде насочен към личен лекар или неотложен кабинет.

Според стандарта по спешна медицина, спешен е случаят, при който остро или внезапно възникнало състояние може да доведе до смърт или до тежки или необратими увреждания, ако не бъдат взети бързи мерки.