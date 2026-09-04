Бургас ще е домакин на Bulgarian Open 2026

На 5 и 6 септември 2026 г. Бургас ще бъде център на вниманието за любителите на диск голфа. Градът ни ще домакинства Bulgarian Open 2026, най-голямото събитие в календара на Българската диск голф асоциация (БДГА), съобщиха от там. Турнирът ще се проведе в парк „Езеро”, на първото професионално диск голф игрище в България, и ще събере състезатели от страната и чужбина в различни дивизии.

Събитието е с професионален статут и е част от усилията за популяризиране на спорта и привличане на международно внимание към българската диск голф общност.

Диск голфът е един от най-бързо развиващите се спортове в световен мащаб и започва да се популяризира и в България. Българската диск голф асоциация работи активно за създаване на нови игрища, организиране на състезания и изграждане на устойчива общност от играчи от всички възрасти и нива.

Парк „Езеро” в Бургас е първото професионално диск голф игрище в страната и се утвърди като ключова локация за национални и международни събития. Домакинството на Bulgarian Open 2026 затвърждава позицията на Бургас като център на диск голф движението в България.

Освен състезателната част, Bulgarian Open 2026 е възможност за жителите и гостите на Бургас да се запознаят с динамиката на диск голф, да наблюдават високо ниво на игра и да се включат в една растяща спортна общност.

Събитието е отворено за зрители и предлага възможност за, запознаване с правилата и основите на диск голф, наблюдаване на състезатели от топ ниво в България и региона и активно прекарване на време на открито.

Диск голфът е спорт, при който играчите хвърлят специални дискове към метална кошница, подобно на традиционния голф. Играта комбинира прецизност, стратегия и физическа активност, като е достъпна за хора от всички възрасти и нива на подготовка.