Диви котки, конфискувани в Испания, са настанени в Софийската зоологическа градина (СНИМКИ)

10 октомври 2025, 17:09 часа 188 прочитания 0 коментара
Тази година в Софийския зоопарк са пристигнали две нови попълнения – двойката каракали Шадоу и Калахари. Красивите котки са дошли от Спасителен център на ААP/ Rescue center AAP (Animal Advocacy and Protection) в Нидерландия. Това съобщиха с публикация във Facebook страницата на столичната зоологическа градина. 

От поста става ясно, че новите обитатели на зоопарка в София са били конфискувани от полицията в Испания от собственици, които са ги отглеждали незаконно - без документи за произход и разрешителни, и са настанени в спасителния център.

Posted by Зоологическа градина София / Sofia Zoo on Thursday, October 9, 2025

Софийският зоопарк е в партньорски отношения с Rescue center AAP, от където преди време е получил и три блатни риса. "След реконструкция и разширяване на загражденията в сектор "Дребни хищници" бяха създадени и подходящи условия за отглеждане на каракали и затова Шадоу и Калахари бяха настанени за постоянно в Софийския зоопарк.", пише в поста в социалната мрежа.

Отглеждане на диви животни в България

В България отглеждането на диви животни от семейство Котки от частни лица е забранено от закона. Въпреки това и у нас и в други страни от Европейския съюз продължава незаконното отглеждане на каракали, сервали, блатни рисове, а даже и на големи котки. Тези животни не са домашни любимци и обикновено след конфискацията им се настаняват в спасителни центрове или зоопаркове, защото не могат да бъдат освободени в дивата природа, където няма да оцелеят.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
