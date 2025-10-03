Кметът на Приморско пред Actualno.com: Ситуацията се нормализира, няма бедстващи хора

Войната в Украйна:

03 октомври 2025, 10:49 часа
"В момента ситуацията с наводненията по Южното Черноморие се нормализира. В ранните часове коритата на реките преляха. Имаме частично нарушаване на общинската инфраструктура, има възпрепятстване на достъпа до общинския град и към момента всичко е овладяно. Пътищата са проходими". Това заяви пред Actualno.com кметът на Приморско Иван Гайков за наводненията по Южното Черноморие. Още: Наводнения и пропаднал мост: Частично бедствено положение в Бургас (СНИМКИ)

По думите му имало и паднали дървета на територията на общината, но към момента ситуацията е нормализирана. 

Каква е ситуацията по Южното Черноморие?

"Бедстващи и пострадали хора няма. Такива, които са били в нужда, им е оказано съдействие към момента. С кметовете по населени места сме във връзка и кризисният щаб е задействан - направихме обход на проблемните места, както и на язовирите на територията на община Приморско", уточни Гайков. 

Той допълни, че един от стратегическите язовири на територията на Южното Черноморие е запълнен на 50%. Има възможност да поеме дъждовете, които преминаха и предстоящите такива. Другият язовир, който е в село Ново Паничарево, беше на 65% запълнен капацитет и след днешните валежи, язовир "Ясна Поляна" покачи нивото си с метър, а Ново Паничарево с метър и петдесет. 

Иван Гайков увери, че няма нанесени сериозни материални щети. И към момента работните екипи почистват паднали дървета, пътища, които са с нарушена настилка и все още нямаме общата картина. Не са неща, които общината не може да се справи с тях, подчерта Гайков. 

В Китен също ситуацията е нормална. "Ситуацията е нормална и къмпингът, който се намира в близост не е пострадал", уточни кметът на Приморско. Иван Гайков добави, че се е чул както с кмета на Царево, така и с кмета на Созопол, с областния управител и са в постоянна връзка, така че ако има усложняване на метеорологичната обстановка и някой от нас е в нужда, може да разчитаме един на друг в нужда и да се справим и с това предизвикателство, увери Иван Гайков. 

