Заради чаканото много лошо време на 3-ти октомври: Бивш екоминистър зове да се подготвим

Тази седмица (29 септември - 5 октомври) всички прогнози за времето сочат застудяване и валежи, особено в края на седемдневния период. На 2-ри и 3-ти октомври времето се очертава да е особено неприятно, с прогнози за сериозни валежи, които ще започнат именно в четвъртък, но пикът се очертава да е в петък. Точно затова бившият екоминистър Борислав Сандов отправи предупреждение.

"На някои места в рамките на един ден могат да паднат валежи, които са нормата за цял месец. Особено опасно е това за райони, в които сушата от последните месеци е намалила до минимум съдържанието на влага в почвата. Там са възможни наводнения. Рискът от наводнения обаче не бива да се подценява. Трябва веднага да се вземат мерки по превенция и предварителна подготовка. Сега е моментът за свикване на кризисен щаб и синхронизация", пише Сандов, като прилага карта от НИХМ за територията на България и къде се очакват най-големите дъждове.

От картата личи, че в Пловдивска, Смолянска и Кърджалийска област се чакат най-сериозни валежи, както и по най-южната част на Черноморието ни.

Скорошен пример за последствията от екстремното време - украинският град Одеса буквално беше залят, след като за 1 ден се изсипа такова количество дъжд, каквото обикновено идва за месец и половина:

Odesa went under water — search underway for a girl swept away by the current after the downpour



A month and a half’s worth of rain hit the city in just one day. Transport came to a halt, some streets literally went under water, and people tried to save themselves any way they… pic.twitter.com/cdEB96mNjG — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2025

