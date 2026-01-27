Къде по градове и области грипът е заплаха: Данни от проф. Ива Христова

„Грипната епидемия се развива очаквано, по модела на предишната година. Дори за последната седмица има леко намаляване на случаите на заразяване спрямо същия период преди 12 месеца." Това заяви пред БНТ вирусологът проф. д-р Ива Христова. Още: Ще се предаде ли Русе на грипа

Специалистката предупреди, че през следващите две седмици вирусната циркулация ще се засили и ще обхване цялата страна. Според нея сега вървим към пик на епидемията, но се забелязва забавяне на вълната в някои области на България. Например пикът на грипа в Перник беше достигнат в последната работна седмица на 2025 г. и вече там има трайно намаляване на заболяемостта. В София тя остава на едно ниво и се очаква да започне да намалява.

В Габрово и Ямбол има съществено повишение на заболяемостта. Според проф. д-р Христова двете области са на прага на епидемията и се очаква идната седмица да го преминат. Областите Русе, Смолян и Благоевград също всеки момент може да влязат в епидемични условия.

Едни области ще влязат в епидемия, други ще излязат

„Едни области ще влизат в епидемични условия, други ще излизат. Няма вариант, в който цяла България едновременно да влезе в грипна епидемия", обясни експертката. Тя посочи, че в съседните на нас страни също има малко по-високи нива на заболяемост, но това не е прецедент и няма повод за тревога.

„Всеки си мисли, че заразяването с грип може да му се размине и не обръща много внимание на епидемията. Въпреки това е важно да сме отговорни и да се погрижим за себе си. Има още няколко седмици, в които грипната вълна ще се засилва, и е добре през това време да ограничаваме контактите си с много хора, за да не се разболеем и да предпазим най-близките си", съветва проф. др Христова.

Тя подчерта, че макар младите и здрави хора да преживяват сравнително леко грипа, той може да бъде опасен за възрастните и за новородените бебета, които нямат силна имунна система. Затова е особено важно да се погрижим за тях, като вземем нужните мерки да не им предаваме опасните вируси.

„При грипна епидемия е добре да намалим сладкото, алкохола и мазните храни, за да поддържаме оптимално имунната си система. Това е особено важно за хората с диабет и висока кръвна захар", смята проф. д-р Ива Христова.

