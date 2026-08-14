Как Бургас спечели "Евровизия 2027": Подробности от кухнята

Бургас представи най-силна кандидатура – място за провеждане на събитието, транспортна свързаност, хотелска база, визия как да включи цялата област, както и ангажираност на общината. Имаше 5 направления критерия, десетки страници документация, оценката е на БНТ, EBU (European Broadcasting Union) и международни експерти, които правят "Евровизия" от 15 години. Това заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

Критериите за избор на град-домакин са на EBU, подчерта Милотинова, но първоначално не уточни веднага конкретно един по един въпросните критерии. "Критериите са много", добави накрая тя и каза, че преди месец били разяснени на специална среща, а първият 1 час от срещата бил предаван на живо и всеки интересуващ се е можел да следи. В крайна сметка генералният директор на БНТ посочи 5-те направления на критерии: инфраструктура; ангажираност на управлението; безопасност, сигурност и устойчивост; операции по транспорт и настаняване; брандиране и преживяване. А на въпрос в сутрешния блок на БНТ какво точно определя Българската национална телевизия, Милотинова също избегна директен отговор и каза, че Бургас започва още от днес работа и са начертани следващите стъпки: "Хващаме се за работа и ще информираме обществеността за стъпките оттук-нататък".

Милотинова обаче каза нещо важно – останалите 3 общини, които кандидатстваха за домакинство, може да станат домакини на съпътстващи събития. По думите на генералния дикректор на БНТ, кметовете са много ентусиазирани това да се случи. - ОЩЕ: Бургас ликува под звуците на "Bangaranga": Зам.-кмет обяви подготовката за "Евровизия"

Що се отнася до билетите за "Евровизия", тепърва ще бъдат пускани такива. Трябва предварителна регистрация за това - ще има информация на сайта на EBU и специализиран сайт. "Рано е още, към края на годината обикновено се пускат билети в продажба", по думите на Милотинова това е по принцип традицията и от предишните издания.

Дейвид Гудман, комуникационният директор на EBU, също коментира след като имаше един неуспешен опит да бъде включен на живо: "Фантастично е, че "Евровизия" има възможност да се върне на Балканите след над 20 години. Имаме много добро сътрудничество с Бургас, с БНТ - очакваме един фантастичен конкурс". Той предупреди, че трябва да се направят много неща, а времето е кратко.

Разказ от Бургас

Апликационната форма беше повече от 80 страници, с много таблички, скици и диаграми. Основното събитие ще е в "Арена Бургас". Когато обаче говорихме с експертите на EBU се оказа, че доста неща трябва да се направят с акустиката. Стотици милиони ще наблюдават това събитие и ние трябва да направим така, че да няма никакви технически проблеми. Това заяви кметът на Бургас Димитър Николов във връзка с домакинството на града за "Евровизия 2027" – ОЩЕ: "Бургас не е България, всички сме България": Димитър Николов за домакинството на Евровизия 2027

Николов посочи, че догодина се очаква 40 държави да участват в "Евровизия“, което е допълнително предизвикателство – вероятно ще бъде разширена зоната на пресцентъра.

Голямото изобилие на легла ще държи цените по-ниски. Освен хотели, има и къщи за гости, хостели и т.н. - така Николов отговори на въпрос как ще бъде преборена спекулацията с цените. Искам да вярвам и мисля, че е така, че това са изолирани случаи, добави Милотинова за поскъпването и посочи сайта Golden Burgas като бъдещ информационен източник и за цени за нощувки – ОЩЕ: 6058€ в покрайнините на Бургас: Първа проверка колко ще струва престоя в града домакин на "Евровизия" 2027 (СНИМКИ)

Колкото по-далеч е политиката от "Евровизия", толкова по-добре. Не трябва да се политизира – надявам се на това събитие да се погледне като обединяващо за българите. Това е представа за България, а гостите трябва да останат с изключително приятни впечатления и да ни посетят отново, каза още Николов.