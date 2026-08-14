Спорт:

Бургас ликува под звуците на "Bangaranga": Зам.-кмет обяви подготовката за "Евровизия"

14 август 2026, 8:01 часа 545 прочитания 0 коментара
Снимка: Screenshot/YouTube Video
Бургас ликува под звуците на "Bangaranga": Зам.-кмет обяви подготовката за "Евровизия"

Бургас ликува под звуците на "Bangaranga", след като стана ясно, че ще домакинства на големия международен музикален конкурс "Евровизия". Емоцията е много важна, защото тя ще ни държи през цялата следваща година, защото "Евровизия" няма да бъде само една седмица, а под нейния знак ще мине цялата следваща година, коментира пред bTV Диана Саватева, зам.-кмет на Община Бургас. Още: "Човек да си помисли, че са спечелили следващите местни избори": Кирил Петков за реакциите на ГЕРБ за Бургас и Евровизия

Готов ли е Бургас?

Още: "Чудесата идват с любовта към българското море": Йотова вижда големи шансове за България и Бургас

Тя е сигурна, че Бургас ще привлече огромен туристически интерес. 

Саватева коментира, че туристическият сектор ще бъде готов Бургас да  бъде един достаен домакин на "Евровизия". "Няма регион в страната с толкова голяма хотелска база. Бургас и регионите са готови за "Евровизия", коментира зам.-кметът. 

По думите ѝ ще има шатри и допълнителен транспорт в Бургас за "Евровизия" - като част от мерките, които ще вземе общината за домакинството. 

Саватева призова политическите емоции да бъдат укротени, като увери, че Бургас ще се справи с домакинството на "Евровизия". 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че Бургас ще е градът домакин на "Евровизия 2027"! България си извоюва правото да посрещне песенния конкурс след историческата победа на DARA с "Bangaranga" във Виена тази година. БНТ обяви, че полуфиналите ще са на 11 и 13 май, а финалът - на 15 май. "Ще дадем всичко от себе си, за да се представим на високо ниво", заяви кметът на Бургас Димитър Николов.

Той заяви, че залата в Бургас отговаря на изискванията, особено за капацитета за окачване на голям тонаж. "Ще представим българското Черноморие по прекрасен начин", добави той.

Евроградчето ще бъде в центъра на града.

Още: "Нямах никакво съмнение, че моят любим Бургас ще спечели": Съпругата на Радев за домакинството на Евровизия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евровизия Димитър Николов община Бургас Евровизия 2027
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес