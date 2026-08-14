Бургас ликува под звуците на "Bangaranga": Зам.-кмет обяви подготовката за "Евровизия"

Бургас ликува под звуците на "Bangaranga", след като стана ясно, че ще домакинства на големия международен музикален конкурс "Евровизия". Емоцията е много важна, защото тя ще ни държи през цялата следваща година, защото "Евровизия" няма да бъде само една седмица, а под нейния знак ще мине цялата следваща година, коментира пред bTV Диана Саватева, зам.-кмет на Община Бургас. Още: "Човек да си помисли, че са спечелили следващите местни избори": Кирил Петков за реакциите на ГЕРБ за Бургас и Евровизия

Готов ли е Бургас?

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Тя е сигурна, че Бургас ще привлече огромен туристически интерес.

Саватева коментира, че туристическият сектор ще бъде готов Бургас да бъде един достаен домакин на "Евровизия". "Няма регион в страната с толкова голяма хотелска база. Бургас и регионите са готови за "Евровизия", коментира зам.-кметът.

По думите ѝ ще има шатри и допълнителен транспорт в Бургас за "Евровизия" - като част от мерките, които ще вземе общината за домакинството.

Саватева призова политическите емоции да бъдат укротени, като увери, че Бургас ще се справи с домакинството на "Евровизия".

Припомняме, че Бургас ще е градът домакин на "Евровизия 2027"! България си извоюва правото да посрещне песенния конкурс след историческата победа на DARA с "Bangaranga" във Виена тази година. БНТ обяви, че полуфиналите ще са на 11 и 13 май, а финалът - на 15 май. "Ще дадем всичко от себе си, за да се представим на високо ниво", заяви кметът на Бургас Димитър Николов.

Той заяви, че залата в Бургас отговаря на изискванията, особено за капацитета за окачване на голям тонаж. "Ще представим българското Черноморие по прекрасен начин", добави той.

Евроградчето ще бъде в центъра на града.

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