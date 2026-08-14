DARA с уникален подарък от Бургас

По случай избора на Бургас за домакин на Евровизия 2027, на извънредно състояла се среща, директорите на държавните и общински музеи и галерии в Бургаска област и на общинските културни туристически обекти в община Бургас единодушно решиха да подарят на DARA пожизнен семеен билет за всички музеи и музейни обекти в региона. С него тя и семейството й ще могат да посещават безплатно четирите експозиции на Регионалния исторически музей в Бургас, бургаската Художествена галерия, музеите и галериите в Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, Средец и Карнобат.

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Билетът важи и за крепостта Маркели, римския град Деултум, средновековните църкви в Несебър, тракийското светилище Бегликташ край Приморско, крепостта Русокастро, античната куполна гробница и Музея на солта в Поморие, Музея на авиацията в Сарафово, древния град Акве калиде, остров Света Анастасия и туристически комплекс Ченгене скеле.

С този жест музейните директори и община Бургас изразяват уважението си към таланта на DARA и голямата й победа на тазгодишната Евровизия, благодарение на която през 2027 г. Бургас ще бъде домакин на следващото издание на този най - голям европейски музикален форум.

Пожизненият билет е повече от пропуск. Той е символична покана без срок на валидност – DARA и нейното семейство винаги ще бъдат добре дошли там, където се пази паметта на Бургаския край, неговата хилядолетна история, археологически богатства, традиции, изкуство, движимо, недвижимо и нематериално културно наследство.

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Музейните директори подчертават, че Евровизия 2027 е много повече от музикално събитие. Това е възможност Бургас и целият регион да представят пред Европа и света не само своето модерно лице – свежо, младо и динамично, но и безценното си културно-историческо наследство.