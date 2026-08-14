Напускането на инвеститори засегна и "Евровизия": Най-големият спонсор се оттегля, неизвестност пред Бургас

България се бори с вълна от напускащи инвеститори. Bosch, Qatar Airways и Takeaway са само някои от брандовете, които решиха да се изтеглят от страната ни. Изненадвашо обаче, в годината, в която България домакинства "Евровизия", същата съдба сполетя и песенния конкурс.

Най-големият спонсор на "Евровизия" - израелската козметична компания Moroccanoil обяви, че ще прекрати спонсорството си на конкурса след 6 години партньорство.

"Можем да потвърдим, че след 6 успешни години, Moroccanoil реши да не подновява спонсорството си на конкурса за песен на "Евровизия". Пожелаваме на Moroccanoil много успехи в бъдеще", се казва в официално изявление на Европейския съюз за радио и телевизия EBU.

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Подозренията за оттеглянето се появиха, след като направи впечатление фактът, че за разлика от предишни години, логото на компанията отсъства от първите видеоклипове, публикувани от официалните комуникационни канали на конкурса относно "Евровизия 2027".

Компанията е създадена в Израел, има производствени мощности там и днес се описва като глобална козметична компания със седалище в Ню Йорк. Напускането ѝ идва ден след промяна в правилата, която забранява на държави във въоръжени конфликти да бъдат домакини на "Евровизия", и на фона на задълбочаващите се критики около участието на Израел.

Ще има ли тюркоазен килим в Бургас?

Най-видимото наследство на марката е тюркоазеният килим на церемонията по откриването - намигване към емблематичния цвят на марката Moroccanoil и неотменна част от визуалния език на "Евровизия" в продължение на повече от половин десетилетие.

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Церемонията по откриването на "Евровизия" обаче не винаги е била тюркоазена. Лисабон е известен с това, че през 2018 г. е разстлал син килим, докато Тел Авив е използвал оранжев килим през 2019 г. Но от Ротердам през 2021 г. досега килимът за посрещане на церемонията по откриването винаги е бил тюркоазен.

И сега, след като Moroccanoil си тръгва, големият въпрос за Евровизия 2027 в Бургас е какъв цвят ще бъде прочутият килим за "добре дошли".