Откриха нова зона за отдих с парк и детска площадка в Бургас (СНИМКИ)

Бургаският квартал „Ветрен“ вече разполага с чисто нова зона за отдих. Едно от най-занемарените и неугледни пространства в района беше преобразено в зелен парк с модерна и красива детска площадка за жителите и гостите на квартала. Новият парк се намира в близост до ДаунТаун центъра и е изграден по тяхна инициатива. Облагородяването на пространството е реализирано със съдействието на Община Бургас и с дарения от УМБАЛ „Дева Мария“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“.

„Днес откриваме нова зона за отдих, за да може едно непривлекателно място в квартала да се превърне в пространство за забавления, отдих и игри. Благодаря на всички, които помогнаха това да се случи, на спонсорите, на фирмите, които го изградиха, и оттук-нататък да се ползва с удоволствие, за да виждаме тук усмихнати и щастливи деца. На децата от „ДаунТаун“ пожелавам да бъдат ежедневни ползватели на тази прекрасна инфраструктура, да се чувстват като у дома, защото те го заслужават“, сподели кметът на Бургас Димитър Николов по време на откриването на зоната за отдих.

Паркът разполага с новоизградени широки алеи, дървена беседка и удобни пейки с кошчета за отпадъци, както и с нови осветителни стълбове. В централната част е обособена нова детска площадка с атрактивни катерушки и пързалки, отделена от алеите с дървена ограда, което осигурява допълнителна безопасност за най-малките посетители.

Цялото пространство е богато озеленено, като са засадени и млади дръвчета, които с времето ще осигурят естествена сянка и комфорт за отмора и почивка в слънчевите дни. Зоната за отдих е обезопасена с метална ограда от страната на път Е871 към Айтос, както и с камери за видеонаблюдение.

На официалното откриване присъстваха децата от „ДаунТаун“, от детска градина „Калина Малина“ – кв. „Ветрен“ и от ОУ „Христо Ботев“ – кв. „Ветрен“, които ще бъдат сред основните ползватели на новата детска площадка, както и собственикът на УМБАЛ „Дева Мария“ Семир Абумелих, директорът на ЦАУ „Освобождение“ Тодор Колев, главният експерт на кв. „Ветрен“ Христина Янчева и жители на квартала.

С реализирането на този проект квартал „Ветрен“ получава още едно приятно, модерно и сигурно място за отдих, игра и социални срещи.