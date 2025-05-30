Откриха паметна плоча на кмета, спасил бургаските евреи

Паметна плоча показва къде е живял и работил д-р Дянко Пръвчев, кмет на Бургас в едни от най-трудните времена от новата ни история – периода на Втората световна война. Плочата е поставена по инициатива на Центъра за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“. Д-р Дянко Първчев е назначен за кмет през 1939 год. Определян е като убеден демократ и човек, който работи за развитието на Бургас.

През 1943 година на два пъти е издавана заповед за депортирането на еврейски семейства от града. Д-р Пръвчев се противопоставя на заповедта, издадена от Комисарството по еврейските въпроси.

Той се свързва с кметовете на Карнобат и Ямбол и заедно тръгват за София, където започват разговори с влиятелни хора, институции и партии, за да спрат депортирането. Усилията им са увенчани с успех и бургаските семейства оцеляват.

„Тук сме заедно с вас, за да почетем делото на един велик наш съгражданин - Д-р Дянко Пръвчев. Живял в изключително трудни, сложни времена, изпълнени с големи предизвикателства и крайности в живота. Колкото повече такива знаци със спомени за велики дела и примери за саможертва има в нашия град, толкова повече памет ще остане“, заяви по време на церемонията по откриването на паметната плоча кметът на Бургас Димитър Николов.

„Ние, потомците на спасените български евреи не можем да забравим геройството на тези хора. Благодарим на кмета на Бургас и на Общинския съвет, които преди години застанаха зад предложението на „Алеф“ и присъдиха званието почетен гражданин на Бургас посмъртно на д-р Дянко Пръвчев“, заяви председателят на Центъра за еврейско-българско сътрудничество Алберта Алкалай.

На церемонията днес присъстваха кметът Димитър Николов, председателят на общинския съвет Михаил Хаджиянев, общински съветници, участници в Международния младежки литературен и филмов фестивал “Приятелството - смисъл и спасение”.

Специално за откриването на паметната плоча пристигна и една от внучките на д-р Дянко Пръвчев – Мария Коева. Тя не успя да скрие вълнението си и благодари, че името на дядо ѝ е извадено от забравата.